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預售屋成歷史？中國住建部：推進「現房銷售制」

記者廖士鋒／綜合報導
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中國官方18日宣布將推薦現房銷售制。圖為先前北京市朝陽區東五環內某建案的預售展示...
中國官方18日宣布將推薦現房銷售制。圖為先前北京市朝陽區東五環內某建案的預售展示品。（本報資料照片）

近年中國房地產市場發生重大變化，尤其是地產商爆雷，導致爛尾樓曾一度造成社會關注的背景下，中國住房城鄉建設部官員18日表示，「十五五」時期，將加快構建房地產發展新模式，推進現房銷售制，解決項目銷售「一手交錢，一手交房」的問題，實現「所見即所得」，從根本上防範交付風險。

中國住建部房地產市場監管司司長張雪濤18日在國新辦記者會上表示，當前房地產市場出現了「兩個轉變」。一個是房地產市場供求關係發生重大變化；一個是房地產進入存量時代，二手房交易占比從2020年的27%提高到2025年的46%，今年前8個月已經達到52%，超過50%標誌著進入存量時代。

「十五五」時期，中國住建部將積極適應房地產的新形勢新變化，推動房地產高品質發展。在商品房銷售上，推進現房銷售制，解決項目銷售「一手交錢，一手交房」的問題，實現「所見即所得」，從根本上防範交付風險。

張雪濤強調，現房銷售是大勢所趨，從中國國家統計局數據來看，近年來現房的銷售面積保持正增長，占新房銷售面積的比重逐年提高。新項目優先選擇現房銷售，統籌用好針對項目的土地、金融、稅收等支持政策；實行預售的，完善預售資金監管，切實維護購房人合法權益。

整體來看，下一步，官方將全力推動房地產三項基礎性制度落地實施。除了現房銷售制，在房地產開發上，主要是做實項目公司制，解決誰是項目獨立的實施主體這個問題。一個房地產項目對應一家項目公司，項目公司依法行使獨立法人的權利，嚴禁企業總部違規抽挪項目公司的資金，這樣一來，房地產項目運行就更加規範、更加安全。

精華 FAQ

  • 官員指出，房地產市場已出現供求關係變化與存量化趨勢，且過去預售制曾引發爛尾樓與交付風險，因此希望以現房銷售降低購屋不確定性。

  • 現房銷售強調「所見即所得」，買方可直接看到成屋再付款，能避免預售階段因建商資金或施工問題導致無法交屋，較能保障購屋權益。

  • 官方將同步落實三項基礎制度，包括做實項目公司制、嚴禁總部抽挪項目資金，並在仍採預售的情況下加強預售資金監管與土地、金融、稅收支持。

房地產 爛尾樓

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