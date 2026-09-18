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鴻海電動車跨國布局再報捷 將攜手德國及中國夥伴

記者蕭君暉／綜合報導
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鴻海電動車跨國布局再傳捷報，將與德國百年商用車集團Haller及中國電動車新創合作，生產電動商用車，鎖定歐洲市場，並布局全球，計劃在未來十年內，打造一個能支持全世界超過10萬輛零排放商用車的生態系統。

鴻海集團全力衝刺電動車全球布局，在台灣、日本、紐澳、中國等地都陸續展現成果，此次與德國及中國夥伴合作，深化商用電動車能量，多點開花，相關成果持續放大。

鴻海將提供卡車與巴士平台的工業製造能力，結合德國的工程與工業品質需求，結合可擴展的國際SKD製造、工業化供應鏈及具競爭力的生產成本。

這次合作是由成立於1882年、專注於商用車與交通物流領域的德國Haller集團旗下QUANTRON，以及中國電動車新創宏景智駕（HyperView）共同成立QUANTRON中國，做為全球部署下一代零排放商用車的中歐科技與產業平台，鴻海將作為電動卡車與巴士平台的製造夥伴。

根據三方協議，鴻海將提供國際部署所需的製造規模，並在2026年底之前，初期先生產100輛商用車，投入歐洲市場，並在未來十年內，打造一個能支持全世界超過10萬輛零排放商用車的生態系統。

QUANTRON專門從事電動商用車及氫能燃料電池車開發、生產與改裝，業務涵蓋城市內電動交通、地區客運及物流貨運等解決方案，過往曾與德國MAN、依維柯（Iveco）、福特卡車、以及氫能燃料電池企業巴拉德Ballard等國際知名汽車與技術大廠合作，在電動車市場有一席之地。

Haller集團執行長兼QUANTRON創辦人Andreas Haller表示：「商用車產業的未來將不再僅由單一車輛定義，而是由可擴展的平台、強大的產業夥伴關係及整合的客戶解決方案所定義。」他強調，透過QUANTRON中國，Haller集團正在建立中國、歐洲與中東之間的橋樑。在中國為中國市場打造，並利用同一平台進行國際擴展，目標讓零排放商用移動更快、更經濟且更具全球規模。

QUANTRON已將其零排放車輛與系統推向市場，客戶營運及專案遍及歐洲及中東地區。最近，另一輛QUANTRON氫能車輛與當地合作夥伴一同在巴西交付。

精華 FAQ

  • 鴻海將與德國百年商用車集團Haller旗下QUANTRON，以及中國電動車新創宏景智駕合作，透過QUANTRON中國平台共同開發與製造電動商用車，形成中歐跨國布局。

  • 合作初期將鎖定歐洲市場，並計劃在2026年底前先生產100輛商用車投入市場；長期目標則是建立可支援全球超過10萬輛零排放商用車的生態系統。

  • QUANTRON專注於電動商用車與氫能燃料電池車，過往也與MAN、Iveco、福特卡車及Ballard合作。這次將結合鴻海製造能力，推動平台化、可擴展的國際部署。

電動車 德國 鴻海

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