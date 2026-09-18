中國燃氣渦輪機打入全球鏈 科技巨擘、電力公司搶購
AI資料中心用電爆發式增長，帶動全球燃氣渦輪機需求攀升，面對全球供不應求，中國除加速突破燃氣渦輪機技術，相關業者亦積極打入國際大廠供應鏈，成為AI電力基礎設施熱潮下的新受惠者。
隨著生成式AI算力規模大幅擴張，傳統電網建設速度已遠遠追不上資料中心的擴張需求。為避免缺電導致營運中斷，科技巨擘與電力公司開始瘋狂搶購燃氣渦輪機，將其作為「離網（Off-grid）供電」與快速補充電力缺口的關鍵戰略設備。
需求主要來自大型科技公司，如微軟、OpenAI、Meta等巨頭紛採購燃氣渦輪機自建電廠；供給方面，GE Vernova、西門子能源、三菱重工三大國際業者燃氣渦輪機交期已排至2030年。
摩根大通今年8月發布報告顯示，第2季全球燃氣輪機新增訂單約38GW，年增71%，創單季歷史新高，較第1季增長29%。報告預計，2026年全年全球燃氣渦輪機訂單將達120GW。
界面新聞引述北京博研智尚報告，2025年中國高效率重型燃氣渦輪機市場中，東方電氣以42.6%市占率居首，哈爾濱電氣的市占率31.8%居次，中國船舶集團旗下中船動力研究院市占率13.7%。其中，東方電氣燃氣輪機及配套設備營收已達人民幣34.81億元，維持中國中國第一。
除了燃氣渦輪機整機之外，中國中國相關零組件業者也正加速打入全球供應鏈，今年上半年業績普遍大幅成長。以燃氣輪機葉片大廠應流股份來看，上半年航空發動機和燃氣輪機業務收入人民幣8.87億元，占營收近半，在手訂單約人民幣22億元，並已打入西門子能源、貝克休斯、韓國斗山等國際廠商供應鏈。
萬澤股份客戶包括義大利安薩爾多能源等國際燃氣渦輪機客戶；隆達股份已進入GE Vernova、西門子能源、貝克休斯及東方電氣等海內外主流燃氣渦輪機企業供應鏈；聯德股份燃氣輪機核心零部件已大量供應全球主要客戶，配套資料中心供電、燃氣電站等應用領域。
因生成式AI算力快速擴張，資料中心用電暴增，傳統電網建設跟不上需求。科技公司與電力業者因此搶購燃氣渦輪機，用於離網供電與快速補足電力缺口。 GE Vernova、西門子能源、三菱重工等國際大廠交期已排至2030年。摩根大通指出，2025年第2季全球新增訂單約38GW，年增71%，創單季新高。 東方電氣、哈爾濱電氣與中船動力研究院在中國高效率重型燃氣渦輪機市場居前；應流股份、萬澤股份、隆達股份與聯德股份也已切入西門子能源、GE Vernova等供應鏈。
精華 FAQ
因生成式AI算力快速擴張，資料中心用電暴增，傳統電網建設跟不上需求。科技公司與電力業者因此搶購燃氣渦輪機，用於離網供電與快速補足電力缺口。
GE Vernova、西門子能源、三菱重工等國際大廠交期已排至2030年。摩根大通指出，2025年第2季全球新增訂單約38GW，年增71%，創單季新高。
東方電氣、哈爾濱電氣與中船動力研究院在中國高效率重型燃氣渦輪機市場居前；應流股份、萬澤股份、隆達股份與聯德股份也已切入西門子能源、GE Vernova等供應鏈。
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