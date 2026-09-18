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字節系AI製藥公司融資達陣 估值達15億美元

記者黃雅慧／綜合報導
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字節跳動分拆出來的AI製藥公司新生探途（Anew Labs）完成首輪天使輪融資，融資金額2.9億美元，投後估值達15億美元。融資完成後，字節跳動保留56%股份，保持控股地位。有機構認為，AI製藥的競爭正從分子升級為「數據×模型×管線」的系統能力。

新生探途前身為字節跳動內部藥物發現團隊，由AI4S（AI for Science，指利用AI技術研發）算法人才和資深製藥領域專家構成，2021年由劉凱組建，核心團隊約50人。2026年6月，上述業務從字節跳動分拆獨立運營後，核心團隊整體遷入新主體。

該公司官網顯示，其運營多個生物分子結構預測與設計、抗體設計優化以及藥物發現相關平台，研發管線（R&D Pipeline）中包含全球首個可同時靶向IL-17家族全部三種二聚體類型的小分子抑制劑。

事實上，目前製藥行業依託AI4S（指利用AI技術入局新藥研發賽道），早已成為眾巨頭布局重要方向。跨國藥企近期動作頻仍，比如：禮來與輝達今年1月達成合作，共建AI創新實驗室，雙方計劃五年內投入逾十億美元，打造2小時即可完成一輪迭代的乾濕一體化藥物研發閉環；必治妥施貴寶（Bristol Myers Squibb）正向其三萬多名員工推廣Anthropic的旗艦級Claude AI平台，以擴大AI和AI智能體在研究、臨床開發及企業運營中的應用。

中國AI製藥活動密集，定位AI Native新藥研發的「艾斐智藥」近期完成億元級別人民幣天使輪融資；安科生物與深勢科技簽署戰略合作協議，雙方將圍繞抗體偶聯藥物（ADC）毒素載荷（Payload）分子設計與優化展開深度合作，共同引入AI4S技術賦能創新藥研發等。

精華 FAQ

  • 新生探途完成首輪天使輪融資，融資金額為2.9億美元，投後估值達15億美元。這代表市場對其AI藥物研發能力與未來成長性，給出了相當高的資本評價。

  • 融資完成後，字節跳動仍保留56%股份，維持對新生探途的控股地位。這表示公司雖已分拆獨立運營，但字節仍是其最主要股東與策略掌控者。

  • 報導指出，AI製藥競爭已不再只比單一分子設計能力，而是轉向「數據×模型×管線」的系統能力。也就是說，誰能整合資料、算法與研發流程，誰就更具優勢。

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