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叫陣Nvidia 華為提前推新AI晶片 昇騰960明年Q1亮相

記者林茂仁／綜合報導
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華為輪值董事長汪濤在華為全聯接大會上表示，昇騰960晶片提前就緒，實現性能翻番。...
華為輪值董事長汪濤在華為全聯接大會上表示，昇騰960晶片提前就緒，實現性能翻番。（取自界面新聞）

華為宣布將於2027年第1季推出新款AI晶片─昇騰960，較原計畫提前三季，且未來每年推出新一代晶片，2028年推出昇騰970，2029年推出昇騰980，要以最快的速度追上Nvidia輝達（另稱英偉達）在高階AI運算領域霸主地位。

華為全聯接大會2026於17日在上海開幕，華為副董事長、輪值董事長汪濤在演講中宣布，最新一代旗艦級AI訓練晶片昇騰960DT將於明年首季發表，比原計畫提前三個季度；新一代AI推理晶片昇騰960PR亦將於明年第3季發表，比原計畫提前一個季度，兩款晶片性能均翻倍。

華爾街見聞報導，汪濤在演講中披露昇騰AI晶片的最新路線圖，昇騰系列晶片將持續堅持一年一代的演進節奏，2028年和2029年，華為將陸續推出昇騰970、980晶片，依託韜（τ）定律的創新方向，實現算力規格繼續翻倍。

由於輝達最先進的Blackwell系列處理器受限無法直接供應中國大陸，大陸本土新創與雲端巨頭對華為昇騰系列晶片的需求，正迎來爆發式增長。

華為在2025年9月公布AI晶片路線圖時，對外口徑為「昇騰960系列於2027年第4季推出」，並未分別列出DT和PR版本的時間表。此次不僅將時間表拆分細化，960DT大幅提前九個月。

華為並發表新一代的華為昇騰960超節點，風冷和液冷版本將分別於2027年第3季和第4季上市。與此同時，華為研發的新一代近封裝光學（NPO）光互聯產品Hi-ONE正式亮相，這是業界首個量產的NPO產品。

汪濤指出，Hi-ONE基於華為自主創新技術，通過光、機、電、磁、熱等要素的均衡設計，實現單引擎7.2T的傳輸容量，這是業界首個量產的NPO產品，並藉此打造業界首個採用NPO技術的超節點—昇騰960超節點，該超節點用5,500個Hi-ONE，替代原本需要的4.8萬顆800G光模組，降低550千瓦功耗，系統無故障執行時間提升一倍，可用度達到99.8%。

汪濤強調，華為AI戰略核心是算力，將堅持硬體變現，昇騰950超節點已開始規模商用，部署超過1,000套。據騰訊科技報導，這一系列進展顯示華為正在加速把AI戰略推向交付期。

精華 FAQ

  • 華為將昇騰960系列的推出時程提前，其中旗艦訓練晶片960DT改為2027年第1季發表，較原計畫提前3季；推理晶片960PR則提前到2027年第3季，兩者性能都宣稱翻倍。

  • 華為表示昇騰系列將維持一年一代的節奏，2028年推出昇騰970，2029年推出昇騰980，並依託τ定律持續提升算力規格，目標是快速縮小與Nvidia高階AI運算的差距。

  • 華為同步發表昇騰960超節點與NPO光互聯產品Hi-ONE，後者單引擎傳輸容量達7.2T，可用5,500個Hi-ONE取代4.8萬顆800G光模組，並降低550千瓦功耗、提升系統可用度。

輝達 華為 NVIDIA

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