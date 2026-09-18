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車企「去寧化」 寧德市值4個月蒸發7000億人民幣

記者謝守真／綜合報導
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寧德時代股價走弱，短短四個月市值蒸發逾人民幣7000億元。（路透）
寧德時代股價走弱，短短四個月市值蒸發逾人民幣7000億元。（路透）

中國動力電池龍頭寧德時代近期股價走弱，短短四個月市值蒸發逾7000億元（人民幣，下同，約1043億美元）。分析師指，產能過剩、競爭加劇，加上車企集體「去寧化」，成為近期中國資本市場關注焦點。

寧德時代A股自5月高點467元回落至300元左右，最大回檔幅度約35%。與之形成反差的是，公司業績仍然高歌猛進，2026上半年營收2769億元，年增54.80%；歸於母公司股東淨利潤（歸母淨利）432億元，年增41.98%。

新浪財經指，投資人目前擔憂中國電池產業產能過剩、競爭激烈，以及電動車需求與企業獲利能力。同時，車企降低對寧德時代依賴，也成為市場關注焦點。

實際上，中國新能源車企正在加速調整核心供應商體系，擺脫對寧德時代的依賴。動力電池行業開始告別一家獨大，形成「兩超多強」的競爭格局。

其中，寧德時代、比亞迪形成第一梯隊；欣旺達、中創新航、國軒高科等為第二梯隊。龍頭車企頻頻向第二梯隊企業拋出「橄欖枝」。

其中，以第二梯隊的欣旺達最受關注。9月初，理想汽車宣布斥資26.5億元，增資欣旺達動力，交易完成後相關主體將持股11.17%；小米則與欣旺達、中創新航成為電池戰略合作夥伴，澎程系列已不再採用寧德時代電池。

理想並計畫自2026年下半年起，讓自有品牌電池陸續應用於更多車型；吉利則規畫40%電池產能自供、40%向寧德時代採購、20%由其他供應商補充。

不過，目前，寧德時代在中國國內動力電池裝車市占仍高達46.7%，三元鋰電池全球市占率超75%。「動力電池一哥」本色不改。

另，彭博提到，目前47位分析師一致給予寧德時代「買入」評級。Edmond de Rothschild資產管理基金經理Bing Yuan稱，過去許多汽車製造商曾推動「去寧化」，但沒有一家成功；複製寧德時代的技術與可靠性極為困難，規模較小的供應商或許能滿足大眾市場車型需求，但旗艦及高端產品線仍會依賴寧德時代。

精華 FAQ

  • 市場主要擔憂中國電池產業產能過剩、價格競爭激烈，以及電動車需求與獲利能力承壓；同時車企推動「去寧化」，也削弱投資人對其未來成長的信心。

  • 理想汽車增資欣旺達動力，小米也與欣旺達、中創新航建立戰略合作，且部分車型不再使用寧德時代電池；吉利則規畫提高自供與多元採購比例。

  • 仍相當穩固。其在中國國內動力電池裝車市占達46.7%，三元鋰電池全球市占率超過75%，且47位分析師一致給予「買入」評級，顯示龍頭地位未被動搖。

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