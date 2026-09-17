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高價禮盒消失了 從中秋月餅一窺中國經濟現狀

財經新聞阻／綜合報導
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中秋節將至，從每年月餅禮盒的售價，也能一窺中國經濟現狀。山東《半島都市報》報導，商家稱，今年200元（人民幣，下同，約30美元）以上就不好賣了。

一名月餅經銷商羅女士表示，今年的月餅100元以下的最好賣，200元以上就不好賣了，一些月餅品牌也不見了，很多月餅企業產能達不到只能轉行或關閉，銷量預估會比去年下降逾20%。

深圳新聞網日前實地走訪深圳天虹sp@ce超市沙河店則看到，有69元、99元的促銷款月餅禮盒，但更多禮盒集中在168元、188元、198元、208元、248元、268元、288元、319元、328元等價位，甚至有售價498元的產品，但沒有超過500元的盒裝月餅。

深圳新聞網指，500元近年來已成為中國月餅市場一道較為明顯的價格分界線。在京東以「月餅」為關鍵詞查詢，售價大致從59.9元至373元不等，其中百餘元產品最為集中，基本未見500元以上商品。

中國月餅價格最瘋狂的年代大約在2003年至2012年這10年間，當時不少業者靠奢華包裝、跨界搭售把月餅推升至令人咋舌的價位。

例如，2004年天津就曾出現標價人民幣9萬9999元的「純金至尊中華圓月」月餅，中間鑲嵌500克純鈦金「月餅」，直接把食品做成貴金屬擺件；同年鄭州也有業者推出「寶石月餅」，售價8000元，號稱禮盒鑲嵌各類寶石。

當時，千元級月餅禮盒成為中國月餅市場的常態，萬元級產品也屢見不鮮。昆明甚至出現一款標價31萬元的月餅，禮盒直接搭售一套100多平方公尺的住房，把月餅變成房產營銷的「附屬贈品」。

不過，2022年6月，中國國家發展改革委、工業和信息化部、商務部、市場監管總局聯合發布《關於遏制「天價」月餅、促進行業健康發展的公告》，對單價超過500元的盒裝月餅實行重點監管，並禁止使用貴金屬、紅木等貴重材料製作月餅禮盒包裝，高價月餅禮盒逐漸銷聲匿跡。

精華 FAQ

  • 今年月餅市場最明顯的變化是價格明顯下修，100元以下產品最好賣，200元以上已不易銷售，顯示消費者更偏好實惠型禮盒。

  • 高價禮盒減少，一方面是消費需求轉弱，另一方面是官方自2022年起加強對500元以上盒裝月餅的監管，並禁止奢華包裝材料。

  • 報導透過月餅銷售與價格變化，呈現民眾消費趨於保守、企業承壓及產能收縮的情況，顯示中國內需與市場景氣仍偏弱。

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