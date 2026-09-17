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台灣史上最大 華邦砸11億美元海外大併購

記者李孟珊／綜合報導
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華新麗華集團旗下記憶體大廠華邦16日宣布，將斥資11.2億美元收購德國半導體巨頭英飛凌（Infineon）旗下編碼型快閃記憶體（NOR Flash）及相關記憶體事業標的公司100%股權，預計2027年下半年完成交易。

這是台灣1980年代開始發展記憶體，40多年來最大手筆海外併購案，擺脫過往台資記憶體廠都是被外商併購標的（如華亞科、瑞晶等）的角色，搖身一變，成為能主導國際跨國併購的一把手。

這也是華新麗華集團1987年跨入記憶體事業以來，最大規模的併購案。業界看好，收購案完成後，華邦將穩居全球最大NOR Flash廠商。

華邦指出，這次是與英飛凌旗下Infineon Technologies LLC簽署股份購買協議，以全現金方式取得英飛凌旗下NOR Flash及相關記憶體事業標的公司100%股權，基礎交易價格11.2億美元，預計2027年下半年完成交易。

華邦指出，收購完畢後，標的公司將以先前NOR Flash老字號品牌「Spansion」為名，且依雙方既有市占試算，合併後，華邦全球NOR Flash市占可望達34%，穩坐龍頭地位。

據悉，Spansion過去曾是全球NOR Flash產業的重要業者，2014年被賽普拉斯（Cypress）收購，又跟隨賽普拉斯於2020年被英飛凌以100億歐元收購，在記憶體領域累積多項創新成果與技術突破，現階段產品普遍以Spansion或Cypress字樣存在。

依華邦今年第1季法說會揭露的2025年市場資料，華邦NOR Flash市占約23%，英飛凌約11%，若以此為基準，且相關業務全數納入，雙方合計市占將跨越三成、約達三分之一，新增業務規模相當於華邦電原有NOR事業的近五成，拉開與同業的市占差距。

華邦表示，此次交易完成後，將擴大全球研發資源、供應能力及客戶服務能量，並納入來自十多個國家的專業人才，同時壯大與全球供應鏈合作夥伴的連結，強化華邦電在全球記憶體市場的布局。

華邦指出，此次收購標的公司總部位於美國加州聖荷西，在記憶體解決方案領域擁有超過30年經驗，並具備完整且差異化的產品組合及既有客戶基礎，交易完成後，標的公司仍將維持既有營運模式獨立運作，並持續以美國作為總部所在地。

精華 FAQ

  • 華邦將以全現金方式，斥資11.2億美元收購英飛凌旗下NOR Flash及相關記憶體事業標的公司100%股權，預計在2027年下半年完成交易。

  • 因為這是台灣自1980年代發展記憶體以來，40多年來最大手筆的海外併購案，也讓台資記憶體廠從過去常被併購的角色，轉為主導國際併購。

  • 依雙方既有市占估算，合併後華邦全球NOR Flash市占可望達34%，穩居龍頭地位；標的公司將以Spansion品牌運作，並維持美國總部與獨立營運。

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