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聯想長期淨利率衝8% 拚追平戴爾

記者林宸誼／綜合報導
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聯想集團表示，淨利率長期看到5到8%，能做到戴爾的水平。圖為2026世界人工智能...
聯想集團表示，淨利率長期看到5到8%，能做到戴爾的水平。圖為2026世界人工智能大會上的聯想集團攤位。（中新社）

聯想集團高級副總裁兼財務長鄭孝明16日表示，聯想集團的利潤率提升比較快，考慮到行業競爭，未來仍將平衡增長與利潤，從長期來看，預計淨利潤率可達5%到8%，能達到戴爾的水平。

鄭孝明指出，聯想現在市值只有戴爾的七分之一，但是從規模和淨利潤來看，完全是被市場低估了。

每日經濟新聞報導，不久前揭露的第2季財報（2026／27財年首季）業績顯示，聯想集團經調整淨利率首度達到4%。今年更早的時間，聯想集團管理階層曾提出中期淨利率將達5%。

和訊財經、央廣網報導，鄭孝明在「AI 投資高峰會」上表示，從近期接觸的客戶需求來看，AI基礎設施市場仍處於快速擴張階段，以Neo Cloud客戶為例，部分專案在數月內即可從數億美元規模快速擴大至數十億美元，聯想目前在技術、供應鏈和市場拓展方面均具備一定優勢，同時正在加速海外AI基礎設施市場布局。

對於AI基建投資是否過熱，鄭孝明認為，長期來看，全球仍在持續建設面向AI的算力基礎設施，「AI工廠」將成為重要趨勢；從接觸的全球大型企業來看，企業AI應用仍處於投資早期，未來企業端推理需求將持續釋放。

鄭孝明提到，AI基礎設施需求仍處於較長周期，聯想目前已經看到大量真實訂單和客戶合作機會，海外市場的拓展也才剛開始。

鄭孝明表示，從目前業務結構來看，聯想集團的獲利改善具備較為清晰的基礎。隨著AI伺服器業務快速成長，公司正從傳統硬體供應商轉型為覆蓋AI終端、AI基礎設施及AI服務方案的綜合科技企業。

除伺服器業務規模成長外，公司近年來透過收購儲存企業、拓展加值服務等方式，持續優化業務結構。鄭孝明表示，服務業務與儲存業務的結合，將為整體利潤率提升帶來較大的成長空間。

鄭孝明強調公司的長期成長與利潤之間的平衡。聯想集團管理階層於今年4月提出的兩年營收1,000億美元目標，可望成為較早實現的階段性目標，淨利成長也正在加速。

精華 FAQ

  • 鄭孝明表示，聯想長期淨利率可望達到5%到8%，目標是追平戴爾的水準；他並強調，公司會在成長與利潤之間取得平衡。

  • 聯想第2季財報顯示，2026／27財年首季經調整淨利率首度達到4%，顯示獲利能力持續提升，也比先前提出的中期5%目標更接近。

  • 聯想認為AI基礎設施市場仍在快速擴張，海外布局才剛開始；加上AI伺服器、儲存與服務業務結合，將為整體利潤率帶來更大成長空間。

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