中國8月房價降幅縮小 上海廣州深圳微漲、北京仍降

中國一線城市新建商品住宅（新建案）銷售價格7月與前一個月比較持平、8月轉為漲0.1%。其中，上海、廣州和深圳分別上漲0.4%、0.1%和0.2%，北京下降0.2%。圖為上海黃浦區一處建設中的樓房。(新華社)

中國國家統計局日前公布，一線城市上海、廣州和深圳8月房價 比7月略漲，北京仍降；二、三線城市8月與7月相比降幅總體縮小；一、二、三線城市房價年減幅度也縮小。

中國國家統計局上午在官網公布「2026年8月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況」。70個城市中，一線城市指北京、上海、廣州、深圳4個城市；二線城市31個，主要是各個省會。

中國國家統計局城市司高級統計師楊彩芳解讀統計資料指出，一線城市新建商品住宅（新建案）銷售價格7月與前一個月比較持平、8月轉為漲0.1%。其中，上海、廣州和深圳分別上漲0.4%、0.1%和0.2%，北京下降0.2%。

二線城市新建商品住宅銷售價格月減0.1%，降幅與上月相同。三線城市月減0.2%，降幅比上月縮小0.1個百分點。但70個大中城市中，月增或持平城市21個，比上月減少2個。

一線城市二手住宅（中古屋）銷售價格月增0.1%，漲幅比上月回落0.1個百分點。其中，上海和深圳分別上漲0.3%和0.1%，廣州持平，北京下降0.1%。

二線城市中古屋房價月減0.3%，降幅與上月相同。三線城市月減0.3%，降幅比上月縮小0.1個百分點。70個大中城市中，中古屋房價月增或持平城市有8個，與上月相同。

與去年同期比較，8月份，一線城市新建商品住宅銷售價格年減0.9%，降幅比上月縮小0.2個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降2.3%、1.9%和2.3%，上海上漲3.0%。二、三線城市分別年減2.7%和4.1%，降幅都縮小0.1個百分點。

一線城市8月中古屋房價年減2.7%，降幅比上月縮小1.0個百分點。其中，北京、上海、廣州和深圳分別下降3.5%、0.8%、3.8%和2.7%。二、三線城市分別年減4.9%和5.6%，降幅均縮小0.2個百分點。