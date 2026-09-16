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台灣國發會：AI相關需求持續存在 今年GDP成長衝12%

記者洪安怡／台北報導
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國發會主委葉俊顯15日表示，從台積電及國內伺服器大廠接單來看，訂單能見度至少看到明年，今年經濟成長目標「應該早已達成」，若出口持續暢旺，今年經濟成長率有機會逐步向12%靠近。

針對AI巨頭釋出技術發展可能放緩訊息，葉俊顯認為，應區分軟體與硬體兩面向，模型開發等軟體端若因資安等技術問題短暫放緩，較接近短期市場波動，可能在數月內出現變化，但是不代表整體AI產業趨勢反轉。

葉俊顯指出，台灣主要受惠的仍是AI硬體出口，從大廠訂單觀察，整體需求仍穩健；加上硬體產能並非短時間內即可建立，相關需求仍會持續存在。

主計總處8月時預估，今年全年經濟成長率約可達11.05%，是39年新高。儘管AI產業近期浮現雜音，加上中東戰事推升國際油價，為台灣經濟前景增添變數，不過葉俊顯昨日受訪時，仍樂觀看待景氣表現。

葉俊顯表示，外界一度擔心去年下半年拉貨墊高出口基期，可能壓抑今年成長，但實際出口表現續超乎預期，今年經濟成長率「看有沒有辦法慢慢去摸到12%」。

葉俊顯表示，接下來關鍵在9月至年底出口能否維持暢旺，若出口動能延續，對全年國內生產毛額（GDP）成長率表現仍抱正面看法。

葉俊顯坦言，中東戰事仍是影響經濟及物價重要變數，原設定的全年平均油價假設恐需調整，戰事發展及美國政策走向，將牽動接下來的經濟表現。

國際局勢變化速度加快，也讓經濟預測面臨挑戰。葉俊顯指出，國發會近一年已著手建立新的短期經濟衝擊分析工具，規劃導入「G-Cubed」模型，將台灣資料納入相關資料庫，未來遇到重大關稅政策、戰爭、天災等事件時，可評估衝擊發生初期對經濟影響有多大，及需要多久才能逐步回到均衡狀態。葉俊顯強調，這套工具並不是要取代正式的經濟成長率預測，而是當戰爭、天災或重大貿易政策突發時，可較即時模擬衝擊一開始有多大、影響會持續多久，及經濟大致何時回到原先均衡狀態。當重大外部衝擊發生時，能更快掌握方向，預計明年上路。

精華 FAQ

  • 葉俊顯指出，台積電與伺服器大廠訂單能見度已看到明年，顯示AI硬體出口需求仍穩健；若9月至年底出口維持暢旺，今年經濟成長率就有機會逐步逼近12%。

  • 葉俊顯認為應區分軟體與硬體，軟體端若因資安等因素短暫放緩，較像短期波動，不代表AI產業趨勢反轉；台灣主要受惠的硬體出口需求仍持續存在。

  • 國發會規劃導入G-Cubed模型，納入台灣資料後，可在關稅、戰爭、天災等重大事件發生時，即時模擬初期衝擊、持續時間與回到均衡狀態的時程，預計明年上路。

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