我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國出入境新規上路 外媒指2產業人才被鎖定

新手媽Lady Gaga 傳定居灣區馬連縣千萬豪宅

特斯拉「零稀土」自駕計程車Cybercab 本周京滬展出

記者黃雅慧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
特斯拉裝上「零稀土」全新驅動電機（引擎）的自動駕駛計程車Cybercab將在中國...
特斯拉裝上「零稀土」全新驅動電機（引擎）的自動駕駛計程車Cybercab將在中國公開展示。（路透）

在中美矛盾導致稀土紛擾下，特斯拉裝上「零稀土」全新驅動電機（引擎）的自動駕駛計程車Cybercab將在中國公開展示，或給全球稀土業帶來震動。

中國稀土業者認為，預計到2040年前稀土永磁在高性能驅動領域的「物理基本盤」不會被打破，特斯拉短期不會構成實質性衝擊，但對長期趨勢持保留態度。

特斯拉官方14日宣布Cybercab將進入中國靜態展覽，開放民眾近距離觀賞。分別是9月17日至27日於北京華貿特斯拉體驗店展出；9月17日至21日在上海興業太古匯展出。

Cybercab引人注目之處除是全自動駕駛外，另一大亮點在於克服稀土材料。特斯拉執行長馬斯克稱，Cybercab搭載的新型驅動馬達已實現零稀土金屬使用，續航未受影響，且體積縮小18%、重量減輕25%。

事實上，除特斯拉外，目前已有多家汽車廠商和零部件供應商在無稀土電機領域取得實質性進展，主要分為電勵磁同步、同步磁阻和鐵氧體永磁三條路線。

零稀土已引發中國業者熱議。蘇州達思靈新能源科技董事長吳德平認為，特斯拉仍保留永磁電機框架，只是在電機結構中加入磁阻設計，以改善鐵氧體磁密度較低帶來的性能損失。換言之，它可能不是「完全不用永磁」，而是用鐵氧體等低成本材料替代稀土磁鋼，再靠磁阻轉矩補足性能。

Mysteel分析認為，特斯拉無稀土電機通過Halbach陣列減少漏磁、發卡式定子把槽滿率從40%提到70%以提升功率密度、轉速拉至15000轉以上彌補磁場不足，用「弱磁材料」實現「強磁輸出」。可見，無稀土電機並非簡單取消稀土，而是涉及電機結構、材料和控制算法的系統性工程創新。

中國中國自2024年公布稀土管理條例，確立全產業鏈監管體制與總量控制，隨著地緣關係張弛，持續細化管控不同類別稀土出口。

精華 FAQ

  • 特斯拉宣布Cybercab將進行靜態展覽，9月17日至27日在北京華貿特斯拉體驗店展出，9月17日至21日在上海興業太古匯展出，供民眾近距離觀賞。

  • 它除了具備全自動駕駛概念外，最大亮點是採用零稀土新型驅動馬達。馬斯克表示續航未受影響，且體積縮小18%、重量減輕25%。

  • 業者普遍認為2040年前稀土永磁在高性能驅動領域的基本盤不易被打破，特斯拉短期不致構成實質衝擊，但若無稀土技術持續成熟，長期趨勢仍可能改變。

稀土 特斯拉

上一則

台央行對抗通膨勢在必行 料端出雙率雙升政策

下一則

紫光國微砸人民幣19億元 收購瑞能半導體100%股權

延伸閱讀

「沒有方向盤、沒有踏板」特斯拉Cybercab發表前吊胃口

「沒有方向盤、沒有踏板」特斯拉Cybercab發表前吊胃口
特斯拉第2代「Roadster跑車」預計10月1日亮相 發表會名稱藏端倪？

特斯拉第2代「Roadster跑車」預計10月1日亮相 發表會名稱藏端倪？
中國稀土企業 傳暫停部分對美出貨

中國稀土企業 傳暫停部分對美出貨
中國掌握稀土王牌「釔」 成川習會強勢籌碼

中國掌握稀土王牌「釔」 成川習會強勢籌碼

熱門新聞

聯準會（Fed）本周將舉行決策會議，分析師推估若升息，可能衝擊美股表現。(美聯社)

美股恐重演2018年拋售潮？Fed若升息 分析師估第一波就大跌10%

2026-09-14 19:56
運輸部長達菲致函福特汽車，批評其和中國汽車企業的業務往來。示意圖，圖為福特汽車西班牙工廠。(新華社)

福特汽車使用中國技術 達菲批「無法接受」

2026-09-08 22:16
運動品牌耐吉(Nike)登上「史坦普100指數」(S&P 100 index)大約18年，但從21日起將遭剔除。(路透)

市值5年縮水78% NIKE將遭史坦普100指數剔除

2026-09-10 09:02
iPhone Duo展開後配備7.6吋內螢幕，創下iPhone歷來最大螢幕紀錄。美聯社

蘋果折疊機iPhone Duo登場 7.6吋售價$1999起

2026-09-09 15:45
摩根士丹利策略師團隊表示，美國半導體股或許還有一波末升段漲勢可期。(路透)

半導體股6月已觸頂？大摩：末升段可期 類似去年銀價

2026-09-08 14:27
全球債市賣壓沉重，殖利率指標升至2007年以來最高。圖為紐約證交所。(歐新社)

全球債市拋售 從美債燒到亞債 央行升息大潮將至？

2026-09-11 00:35

超人氣

更多 >
哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了

哈利、梅根因「安全考量」兒女返英才上學2天又轉學了
全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢

全紅嬋為家鄉球隊助威 變瘦了、頭髮長又直、普通話流暢
81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過

81歲蘋果花歌后曝106歲母長壽秘訣 3年前病危插管靠這招挺過
任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚

任正非全家神祕失聯？華為總部現武警？ 消息沸沸揚揚
加州女收12萬代孕 發現娃父是中國億萬富豪 5次被拒見

加州女收12萬代孕 發現娃父是中國億萬富豪 5次被拒見