特斯拉「零稀土」自駕計程車Cybercab 本周京滬展出

特斯拉裝上「零稀土」全新驅動電機（引擎）的自動駕駛計程車Cybercab將在中國公開展示。（路透）

在中美矛盾導致稀土 紛擾下，特斯拉 裝上「零稀土」全新驅動電機（引擎）的自動駕駛計程車Cybercab將在中國公開展示，或給全球稀土業帶來震動。

中國稀土業者認為，預計到2040年前稀土永磁在高性能驅動領域的「物理基本盤」不會被打破，特斯拉短期不會構成實質性衝擊，但對長期趨勢持保留態度。

特斯拉官方14日宣布Cybercab將進入中國靜態展覽，開放民眾近距離觀賞。分別是9月17日至27日於北京華貿特斯拉體驗店展出；9月17日至21日在上海興業太古匯展出。

Cybercab引人注目之處除是全自動駕駛外，另一大亮點在於克服稀土材料。特斯拉執行長馬斯克稱，Cybercab搭載的新型驅動馬達已實現零稀土金屬使用，續航未受影響，且體積縮小18%、重量減輕25%。

事實上，除特斯拉外，目前已有多家汽車廠商和零部件供應商在無稀土電機領域取得實質性進展，主要分為電勵磁同步、同步磁阻和鐵氧體永磁三條路線。

零稀土已引發中國業者熱議。蘇州達思靈新能源科技董事長吳德平認為，特斯拉仍保留永磁電機框架，只是在電機結構中加入磁阻設計，以改善鐵氧體磁密度較低帶來的性能損失。換言之，它可能不是「完全不用永磁」，而是用鐵氧體等低成本材料替代稀土磁鋼，再靠磁阻轉矩補足性能。

Mysteel分析認為，特斯拉無稀土電機通過Halbach陣列減少漏磁、發卡式定子把槽滿率從40%提到70%以提升功率密度、轉速拉至15000轉以上彌補磁場不足，用「弱磁材料」實現「強磁輸出」。可見，無稀土電機並非簡單取消稀土，而是涉及電機結構、材料和控制算法的系統性工程創新。

中國中國自2024年公布稀土管理條例，確立全產業鏈監管體制與總量控制，隨著地緣關係張弛，持續細化管控不同類別稀土出口。