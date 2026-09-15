台央行對抗通膨勢在必行 料端出雙率雙升政策

中東戰火再度推升能源與進口成本，中央銀行近期已先讓新台幣匯率走強減輕輸入性通膨壓力，也不排除本周理監事會決議升息，形成「雙率雙升組合拳」的抗通膨政策。（本報系資料照）

台中央銀行17日召開第三季理監事會，為了對抗通貨膨脹壓力，雙率政策可能同步出手。金融圈人士指出，面對中東戰火再度推升能源與進口成本，加上國內油價終結「連六凍」，央行 近期先讓匯率 走強減輕輸入性通膨壓力，也不能排除本周再升息半碼（0.125個百分點），形成「雙率雙升組合拳」的抗通膨政策。

央行這次理監事會確實面臨比6月更高的升息壓力。主計總處公布的8月消費者物價指數（CPI）年增率2.04%，連續4個月突破2%的通膨警戒現；更值得注意的是，生產者物價指數（PPI）年增近17%，美元計價進口物價更大漲兩成，顯示中東戰事與油價上漲帶來的上游成本壓力仍高。

此外，台通膨之所以較其他國家溫和，主因為政府和中油的凍漲政策，儘管中油宣布本周汽、柴油每公升分別吸10.5元及10.8元，但價格仍須調漲0.7元及0.6元；今年2月底以來累計吸收金額近200億元。金融圈人士說，國內油價如今不得不調漲，代表行政措施能夠吸收的空間正在縮小，也讓央行在抑制通膨預期上的責任更加吃重。

熟知央行政策的人士指出，新台幣兌美元7月底收32.454元，上周5升至31.638元，1個多月升值逾八角、約2.5%，就是央行希望利用新台幣升值對抗輸入型通膨的第一道關卡。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，這次央行升息的「check list已經全部打勾」，不論國內通膨或國際情勢，條件都比6月更嚴峻，加上台灣今年經濟成長表現強勁，相較其他主要經濟體，也更有升息的本錢。

事實上，央行內部早就出現鷹派聲音。第二季理監事會雖決議利率連九凍，但已有兩名理事投下反對票、主張升息。金融圈人士說，3個月後CPI仍高於2%，油價又持續處於高檔，支持升息的一方這次論述只會更強，目前升息半碼已成為理監事會的重要選項。

不過，央行也有不願輕易升息的理由。近期銀行、企業及房市都反映市場資金偏緊，若再升息，企業融資、房貸及建商資金成本都將進一步墊高，加上這波物價壓力主要來自能源及供給面，單靠升息效果有限。

市場人士表示，這也使央行這次不會單獨思考利率政策。而是將雙率擺在一起，若內部模型認為新台幣升值已足以吸收部分輸入型通膨，央行可選擇利率續凍；但若美國聯準會、日本央行同步升息，加上國內油價上漲、通膨預期升高，不排除在維持新台幣相對強勢之外，再升息半碼，形成「匯率升、利率也升」的抗通膨政策。