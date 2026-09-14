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台積2奈米、3奈米先進製程擴產 營收將續寫新高

記者鐘惠玲／綜合報導
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台積電持續衝刺先進製程產能。（本報系資料庫）
台積電持續衝刺先進製程產能。（本報系資料庫）

台積電持續衝刺先進製程產能，供應鏈傳出，台積電首次揭露明年最新2奈米／3奈米擴產目標，2奈米從今年底9萬片，明年中增至11萬片，增幅22%；3奈米從今年底逾18萬片，明年中達21萬片，增幅逾16%。

隨著兩大先進製程火力全開，台積電資本支出看增，明年營收也將續寫新高。台積電13日不評論市場傳聞，強調有關產能相關說明，依公司公告為準。

供應鏈則透露，台積電近期首度釋出明年2奈米／3奈米擴產規畫，希望協力廠一起衝刺。

據悉，台積電3奈米月產能去年底達12萬至13萬片後，今年底進一步擴增至18萬片，雖然2奈米量產後，3奈米已不是台積電最先進的製程，但市場需求仍強勁，台積電因而持續擴大3奈米產能，目標明年中3奈米月產能逾21萬片，半年內增加逾一成，換算2025年底至2027年中的一年半內，增加近七成產能。

2奈米方面，供應鏈指出，台積電今年底月產能將達9萬片，明年中進一步擴至11萬片，半年內增加逾二成產能。

台積電先前表示，2026年資本支出將介於600億美元至640億美元，其中約70％至80％用於先進製程。該公司正在新增三座3奈米晶圓廠，分別位於台灣、美國亞利桑那州及日本，同時，也在台灣持續轉換5奈米設備來支援3奈米產能。

台積電並持續衝刺2奈米以下更先進的製程技術發展，包括A16、A14、A13、A12等。該公司日前並與艾司摩爾共同宣布發起合作，將推動高數值孔徑極紫外光（High NA EUV）自現行的6吋光罩，轉移至更大的12吋光罩。

台積電耕耘次世代先進製程，有「全球半導體產業大腦」之譽的比利時微電子研究中心（imec）助陣。imec宣布，攜手艾司摩爾及材料供應商，在High NA EUV微影技術再取得進展，將產業沿用多年的化學放大阻劑（CAR），完成22奈米間距導線的單次圖形化，並驗證多種接近實際晶片設計的複雜結構，顯示成熟CAR光阻技術有望延伸至A14、A10等埃米世代，應用於部分關鍵金屬層與通孔層。

台積電目前先進製程已推進至2奈米量產與3奈米大規模擴產階段，圖為台積電先前在高雄...
台積電目前先進製程已推進至2奈米量產與3奈米大規模擴產階段，圖為台積電先前在高雄楠梓科學園區舉行2奈米擴產典禮。（記者劉學聖/攝影）

精華 FAQ

  • 供應鏈消息指出，台積電2奈米今年底月產能約9萬片，明年中將增至11萬片；3奈米則由今年底逾18萬片，提升到明年中21萬片以上，顯示先進製程持續加速擴張。

  • 雖然2奈米即將量產，3奈米已不是最先進節點，但市場需求依舊強勁。台積電因此持續擴大3奈米產能，並透過台灣、美國與日本的新廠及設備轉換，滿足客戶需求。

  • 隨著2奈米、3奈米火力全開，台積電2026年600億至640億美元資本支出中，約70%至80%將投入先進製程，營收也可望延續成長，並加速A16、A14等次世代技術發展。

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