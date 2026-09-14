光博會驚艷 1.6T躍主角 已開始量產

第27屆中國國際光電博覽會開展首日盛況空前。（取材自中國光博會網站）

當外界對光通訊高速傳輸的認知還停留在800G大規模商用時，近日在深圳召開的27屆中國國際光電博覽會（光博會）上，1.6T已完全站上「C位」，成為從組件到光引擎、光晶片，再到解調器、光纖、材料、測試設備等產業鏈各個環節的必展亮點，光通信產業鏈正迎來新一輪產品迭代。

綜合科創板日報、每日經濟新聞報導，在此次光博會上，業者談及1.6T相關產品目前客戶需求度和量產情況時，大多表示「量產需求很大」、「還有點供不應求」，不過亦有企業稱「供不應求是因為產量不夠」。

整體而言，光通訊產品呈現三大特色：一是800G仍是交付主力，1.6T進入量產，3.2T／6.4T以NPO、CPO樣機驗證為主，12.8T XPO更多承擔前瞻展示；二是除可插拔光模組繼續大量出貨，NPO（近封裝）、CPO（共封裝）加速發展；在NPO技術加速落地同時，CPO技術持續進階。CPO產品正呈現從技術驗證走向規模化量產的趨勢；三是交付周期和良率正取代能否生產。

光迅科技展出1.6T OSFP 224 DR8高速光模組，是因應下世代 AI 智算中心與超大規模資料中心高速互連需求而推出的指標性產品，其針對AI集群垂直擴展場景展示全球首款6.4T矽光單模NPO光引擎，成功實現近封裝光學核心技術突破。

華工科技子公司華工正源把1.6T OSFP全系列（FRO／LRO／LPO）、6.4T NPO矽光引擎、12.8T XPO液冷模組作為重點並列展示；立訊技術則把1.6T／800G OSFP、3.2T NPO、12.8T XPO做成互聯demo等。

目前實際出貨結構上，全球光通訊模組巨頭中際旭創透露，1.6T產品已量產出貨，3.2T產能正準備中；新易盛表示，今年800G出貨量增長，已成出貨主力產品。1.6T第2季出貨量較第1季明顯增長，下半年進一步放量；華工科技稱，800G、1.6T系列實現全球化、規模化交付；光迅科技稱1.6T產品已具備批量交付能力，具體放量進度取決於市場拓展及客戶的需求情況。