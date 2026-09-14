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中國Token用量將暴增 年複合增長率近12倍

記者謝守真／綜合報導
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中國AI產業發展重心從大模型和算力競爭轉向AI代理規模落地，中國電信研究院報告預估，2026年中國詞元（Token）年消耗量將達十京（10¹6，萬兆），到2030年更將超過3500京，年複合增長率近12倍。

據央視新聞報導，中國電信研究院發布的「智能體（AI代理）時代AI基礎設施發展研究報告（2026）」指，當前AI正進入以AI代理為主要形態新發展階段，AI代理讓複雜的人工智慧技術隱形化、普惠化，可讓大眾和企業無需掌握專業技術，就能完成全流程的複雜任務。

中國電信研究院行業與企業戰略研究所所長饒少陽表示，從算力需求來看，AI代理的發展將帶動中國算力需求持續高速增長，預計未來二至三年，中國算力需求平均每年將增長近十倍。

從需求結構來看，推理算力需求將遠超訓練算力，預計2029年推理算力市場占比將達80%。

饒少陽推估，2026年中國Token年消耗量將達十京，2030年將超過3500京。

國際市場研究機構預測，2026年全球活躍AI代理數量將達近8000萬個，2030年達22.16億個。

據券商中國報導，隨Token需求增加，中國多地近期推出相關支持政策。其中，重慶市公布「重慶市培育發展詞元（Token）經濟行動計畫（2026—2028年）（公開徵求意見稿）」，提出打造Token交易服務平台，探索以Token為載體進行數據確權、登記、定價、計量、存證及交付等服務，並提出到2028年打造20個以上Token創新平台矩陣、40個以上行業垂類模型和智能體集群。

而北京市「十五五」時期數位經濟發展規劃則提出，聚合Token經濟發展要素，推動Token經濟發展，打造Token工廠，建立Token生產、度量、定價及結算體系，並發展按Token計價、按效果付費等商業模式。

精華 FAQ

  • 內文指出，中國AI產業已從大模型與算力競爭，轉向AI代理的規模化落地，強調讓複雜技術隱形化、普惠化，帶動企業與大眾直接使用AI完成任務。

  • 報告預估，中國2026年Token年消耗量將達十京，2030年更將超過3500京，顯示Token需求將因AI代理普及而出現極快速擴張。

  • 重慶與北京已提出Token經濟政策，包含打造Token交易服務平台、建立生產與定價體系，並發展按Token計價、按效果付費等新商業模式。

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