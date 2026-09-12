我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔退伍軍人追思9/11點燭、商改區志願者持罹難者照片

妻子主動牽線閨蜜給老公 北卡夫妻組成「三人家庭」養8孩

台灣經濟成長強勁 賓士、LEXUS加碼布局

記者黃淑惠／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
台灣賓士總裁暨執行長賴恩凱。（記者黃淑惠／攝影）
台灣賓士總裁暨執行長賴恩凱。（記者黃淑惠／攝影）

台灣經濟成長強勁，帶動高所得族群消費力道，豪華車市場競爭升溫。隨著美國關稅影響淡化，加上新車陸續上市，賓士、LEXUS同步加碼高階車款布局，搶攻台灣高端車市。台灣賓士11日推出大改款S-Class售價499萬元（台幣，下同）起、最高855萬元；和泰集團代理的LEXUS也持續規畫更符合台灣消費者需求高階豪華車。

台灣賓士總裁暨執行長賴恩凱（Mark Raine）表示，台灣經濟成長表現強勁，在全球成熟經濟體中仍維持高成長。隨著關稅影響逐漸淡化，加上新車持續導入，台灣賓士對今年下半年至明年車市維持正向看法。

市場觀察，豪華車消費族群與一般車市不同，購車決策對價格及短期市場波動的敏感度相對較低，關稅政策影響已經逐步淡化，也有助降低消費者觀望情緒，當整體經濟維持成長，加上企業獲利及高所得族群消費力支撐，預期今年下半年至明年豪華車市場維持穩健。

LEXUS對台灣高級車市場同樣維持審慎樂觀看法。和泰汽車集團指出，隨著關稅政策逐步明朗、國際地緣政治局勢趨穩，以及整體經濟回溫，預期台灣豪華車市場仍有成長空間，未來將持續規畫引進符合台灣消費者期待的高階產品。

LEXUS將傳統旗艦房車概念從「Luxury Sedan」延伸至「Luxury Space」，強調更具私密性及彈性的豪華空間。和泰汽車集團認為，未來豪華車產品界線將逐漸模糊，產品開發不再侷限於傳統車身型式。

精華 FAQ

  • 主因是台灣經濟成長強勁，高所得族群消費力穩定，加上關稅影響逐步淡化、新車持續導入，讓豪華車市場觀望情緒下降，業者因此看好後續需求。

  • 台灣賓士11日推出大改款S-Class，售價自499萬元起，最高達855萬元，藉由高階旗艦車款強化品牌在台灣豪華車市場的競爭力。

  • LEXUS對台灣高級車市場維持審慎樂觀，認為關稅與地緣政治趨穩後仍有成長空間，未來將持續導入符合消費者期待的高階產品，並以Luxury Space概念擴大豪華空間想像。

關稅 賓士

上一則

Fed下周升息1碼機會高 AI晶片股最怕2種狀況

下一則

日銀下周估升1碼 暗示將加快升息步調

延伸閱讀

瑞銀：明年AI資本支出上看1.2兆美元 聚焦AI、獲利擴散

瑞銀：明年AI資本支出上看1.2兆美元 聚焦AI、獲利擴散
中國出超擴大 與美歐貿易失衡更嚴峻 料成川習會焦點

中國出超擴大 與美歐貿易失衡更嚴峻 料成川習會焦點
「旅天下」老董李嘉寅 客製化小團攻分眾旅遊

「旅天下」老董李嘉寅 客製化小團攻分眾旅遊
中國車企銷量回暖 比亞迪跑第1 上汽、奇瑞分居二、三名

中國車企銷量回暖 比亞迪跑第1 上汽、奇瑞分居二、三名

熱門新聞

美銀（BofA）股票策略師團隊表示，民主黨在11月期中選舉橫掃國會參、眾兩院的可能性已升高，意味市場將傾向規避風險，導致美股和美元下跌，美債漲到年底。（美聯社）

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

2026-09-05 07:10
運輸部長達菲致函福特汽車，批評其和中國汽車企業的業務往來。示意圖，圖為福特汽車西班牙工廠。(新華社)

福特汽車使用中國技術 達菲批「無法接受」

2026-09-08 22:16
運動品牌耐吉(Nike)登上「史坦普100指數」(S&P 100 index)大約18年，但從21日起將遭剔除。(路透)

市值5年縮水78% NIKE將遭史坦普100指數剔除

2026-09-10 09:02
iPhone Duo展開後配備7.6吋內螢幕，創下iPhone歷來最大螢幕紀錄。美聯社

蘋果折疊機iPhone Duo登場 7.6吋售價$1999起

2026-09-09 15:45
摩根士丹利策略師團隊表示，美國半導體股或許還有一波末升段漲勢可期。(路透)

半導體股6月已觸頂？大摩：末升段可期 類似去年銀價

2026-09-08 14:27
美國勞工部公布8月生產者物價指數（PPI）月增0.4%，符合外界預期。（歐新社）

美國8月PPI符合預期 美股期指挫低

2026-09-10 10:07

超人氣

更多 >
肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人

肖戰赴台旅遊被警扣留？台中女粉絲付款16萬救人
坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走

坐擁153萬不敢退休 58歲加州男算完帳想搬走
昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場

昔日影帝如今直播帶貨… 賈乃亮認「8年無戲可拍」 嘆仍想回到片場
短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗

短期回不去 重要後勤樞紐巴林基地受損 美代理海軍部長：伊朗炸得一塌糊塗
家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄

家人一句「反正你很閒」 五旬男提早退休卻陷入照護地獄