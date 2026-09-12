台灣經濟成長強勁 賓士、LEXUS加碼布局

台灣賓士總裁暨執行長賴恩凱。（記者黃淑惠／攝影）

台灣經濟成長強勁，帶動高所得族群消費力道，豪華車市場競爭升溫。隨著美國關稅 影響淡化，加上新車陸續上市，賓士 、LEXUS同步加碼高階車款布局，搶攻台灣高端車市。台灣賓士11日推出大改款S-Class售價499萬元（台幣，下同）起、最高855萬元；和泰集團代理的LEXUS也持續規畫更符合台灣消費者需求高階豪華車。

台灣賓士總裁暨執行長賴恩凱（Mark Raine）表示，台灣經濟成長表現強勁，在全球成熟經濟體中仍維持高成長。隨著關稅影響逐漸淡化，加上新車持續導入，台灣賓士對今年下半年至明年車市維持正向看法。

市場觀察，豪華車消費族群與一般車市不同，購車決策對價格及短期市場波動的敏感度相對較低，關稅政策影響已經逐步淡化，也有助降低消費者觀望情緒，當整體經濟維持成長，加上企業獲利及高所得族群消費力支撐，預期今年下半年至明年豪華車市場維持穩健。

LEXUS對台灣高級車市場同樣維持審慎樂觀看法。和泰汽車集團指出，隨著關稅政策逐步明朗、國際地緣政治局勢趨穩，以及整體經濟回溫，預期台灣豪華車市場仍有成長空間，未來將持續規畫引進符合台灣消費者期待的高階產品。

LEXUS將傳統旗艦房車概念從「Luxury Sedan」延伸至「Luxury Space」，強調更具私密性及彈性的豪華空間。和泰汽車集團認為，未來豪華車產品界線將逐漸模糊，產品開發不再侷限於傳統車身型式。