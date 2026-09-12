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中汽車十五五規畫 新能源車滲透率拚7成 2030登車界強國

記者陳湘瑾／綜合報導
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中國汽車產業「十五五」規畫，設定2030年新能源乘用車滲透率達70%；圖為早前在...
中國汽車產業「十五五」規畫，設定2030年新能源乘用車滲透率達70%；圖為早前在香港亞洲國際博覽館，眾多國產新能源車亮相。（新華社）

中國公布汽車產業「十五五」規畫，除設定2030年新能源乘用車滲透率達70%，更將高度自動駕駛規模應用、整頓非理性競爭及培育全球前十大車企列為重點。

中國工信部、國家發展改革委等九部門發布「智能網聯新能源汽車產業發展『十五五』規畫」，目標到2030年進入世界汽車強國行列，中國市場新能源乘用車、商用車占新車總銷量分別達到70%、40%，具備自動駕駛功能的汽車實現規模應用，在高速公路、城市快速路、部分城市道路等場景實現高度自動駕駛。

規畫並明定汽車能耗目標，乘用車平均燃料消耗量達到每百公里3.3升（每公升跑30.3公里）、純電動乘用車平均電能消耗量達到每百公里11.5千瓦時（每度電跑8.6公里）。

汽車產能預警首次寫入規畫中，並鼓勵汽車企業依法兼併重組和跨區域整合力度，深入推進汽車生產企業集團化管理改革，通過市場化法治化方式推動落後低效產能有序退出，提升行業整體產能利用水平，並加強動力電池產能預警和調控管理。

規畫也提出，培育形成數家進入全球銷量前十的整車企業和全球百強零部件企業，企業國際化經營能力提高，國際標準法規制定的話語權進一步提升，汽車產業國民經濟支柱地位進一步凸顯，在2030年前實現碳達峰，帶動供應鏈綠色低碳轉型。

中國工信部表示，駕駛輔助和自動駕駛是AI與汽車深度融合的產物，相關技術應用有助於提升社會交通安全水平和通行效率，今年上半年，中國乘用車新車L2級駕駛輔助功能搭載率超過70%，下一步，將推進自動泊車、安全事件資料交互、資料安全等標準制定，夯實自動駕駛產品安全管理基礎。

中國工信部指出，「十四五」期間，中國新能源汽車產業規模從百萬輛級躍升到千萬輛級，年銷量從136.7萬輛增加到1649萬輛，目前產業發展也存在一系列挑戰，像非理性競爭、未經充分實驗驗證的「激進式」設計等事件，這是「十五五」時期必須解決的重點問題。

精華 FAQ

  • 規畫主軸是讓中國在2030年進入世界汽車強國行列，並推進智能網聯新能源車規模化發展，強化產業競爭力、標準制定話語權與供應鏈升級。

  • 中國目標到2030年，新能源乘用車滲透率達70%、商用車達40%，具備自動駕駛功能的汽車將規模應用，並在高速、快速路與部分城市道路實現高度自動駕駛。

  • 規畫首次納入產能預警，鼓勵企業依法兼併重組、跨區域整合，推動落後產能有序退出，並加強動力電池調控，以改善非理性競爭與產能利用不足問題。

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