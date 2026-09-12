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長鑫存儲Q2利潤率 超越SK海力士、美光、三星

記者林宸誼／綜合報導
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中國國產DRAM龍頭長鑫科技第二季的稅前利潤率達到82%，成為該季全球利潤率最高...
中國國產DRAM龍頭長鑫科技第二季的稅前利潤率達到82%，成為該季全球利潤率最高的記憶體企業。(路透)

中國DRAM龍頭長鑫存儲今年第二季的稅前利潤率達到82%，超過SK海力士、美光、三星電子半導體業務等主要記憶體廠商，成為該季全球利潤率最高的記憶體企業。

分析認為，長鑫存儲利潤率上升，與其主力產品記憶體DDR5價格大漲有關，隨著三星、SK海力士和美光將更多資源投入用於AI伺服器的高頻寬記憶體（HBM），普通DRAM供應趨緊，DDR5價格大幅上漲，長鑫存儲是最大受惠者。

日經亞洲報導，市調公司QUICK FactSet及企業披露數據顯示，SK海力士今年第二季稅前利潤率為76%，三星電子半導體業務為70%。長鑫存儲的營收較去年同期增長約十倍，在長鑫存儲、三星、SK海力士、美光、鎧俠和Sandisk六家企業中增速最高。

不過，從利潤金額來看，長鑫存儲仍低於SK海力士、美光等企業。此次領先主要體現在單季度稅前利潤率，並不代表整體規模已經超過全球龍頭記憶體晶片廠商。

長鑫存儲主要生產DRAM晶片，主力產品DDR5占其總產量六成，主要使用於資料中心、個人電腦和遊戲主機等領域，客戶包括阿里巴巴、字節跳動和騰訊等科技公司。

HBM和DDR5的合約模式也存在差異。HBM通常由廠商與大型雲服務商簽訂年度供應協定，短期價格受市場波動影響較小。DDR5價格與現貨市場供需聯繫更加緊密，因此在當前漲價週期中的盈利能力提升更快。

精華 FAQ

  • 主因是DDR5價格在供給緊縮下大幅上漲，而三星、SK海力士與美光把更多產能轉向HBM，讓普通DRAM更缺貨，長鑫存儲因此成為主要受惠者。

  • 長鑫存儲第二季稅前利潤率達82%，高於SK海力士的76%與三星電子半導體業務的70%，成為該季全球利潤率最高的記憶體企業。

  • 沒有。報導指出，長鑫存儲的營收雖年增約10倍，但從利潤金額與整體規模來看，仍低於SK海力士、美光等全球主要記憶體晶片廠商。

三星

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