台灣上市櫃公司8月營收創高 首度飛越6兆元台幣

「護國神山」台積電 領軍AI供應鏈 營運報佳音，台灣上市櫃公司8月營收再上一層樓，首度飛越6兆元台幣（幣值下同，約1883.8億美元）大關，攀升至6.07兆元，刷新史上單月新高。前八月營收總額突破40兆元關卡，達41.9兆元，年成長率36.4%，創歷年同期新高。

統計至10日，已有1961家上市櫃公司公告8月營收，僅富邦金、國泰金等金融保險業與三商等16家尚未公布，合計金額衝上6.07兆元。若以相同計算樣本來看，7月營收為5.8兆元，換算8月營收月增4.5%，年成長率高達53.4%。

以個別公司來看，月營收前五大公司依序為鴻海9217.6億元、台積電5148億元、緯創4600.6億元、廣達4239.7億元、文曄1983.8億元。

單月營收創新高公司則達162家，雖不如7月的207家，但有多家指標企業入列，包含台積電5148億元、聯發科641.8億元、日月光投控822.4億元、台光電201.4億元、南亞科446.9億元。

法人分析，今年來台灣上市櫃企業營收、獲利表現強勁。輝達最新AI平台Vera Rubin預計第3季末至第4季初進入大量出貨階段，相關供應鏈營運動能有望升溫，2026年台灣上市櫃企業每股純益（EPS）年增率可望挑戰74%，企業獲利動能持續增強。

富邦投顧董事長陳奕光看好業績行情，將是推升台股後續挑戰歷史高點的重要利多之一，因前八月營收傳捷報，9月營收不看淡，第3季單季獲利有機會再站上2兆元大關，挑戰第2季的稅後純益2.08兆元；全年企業獲利有機會站上7兆元大關，尤其科技股在AI強勁需求帶動及各類零組件紛紛調漲報價下，預估獲利成長顯著。