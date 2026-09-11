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月之暗面「登月計畫」助企業導入AI 多家上市公司成夥伴

記者謝守真／綜合報導
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月之暗面宣布啟動計畫，協助企業將AI導入核心業務。（路透）
月之暗面宣布啟動計畫，協助企業將AI導入核心業務。（路透）

中國AI模型公司月之暗面10日宣布啟動Kimi企業合作夥伴「登月計畫」，協助企業將AI導入核心業務，首批已有多家上市公司加入。

月之暗面表示，Kimi企業合作夥伴計畫，將與IT服務商、整合商共建前線部署工程師（FDE）隊伍，深入客戶端現場，協助企業把AI部署到核心業務。首批簽約夥伴包括中軟國際、金山雲、華勝天成、亞康股份及亞信科技等上市公司，涵蓋軟體資訊服務、雲計算、基礎設施及通訊等領域。

月之暗面指出，隨著Kimi K3等模型能力提升，企業級AI的關鍵挑戰已從技術本身轉向規模化落地，需與既有數據、系統及權限體系整合，配合實際業務場景進行流程適配。因此，公司將模型能力與工程方法論開放給合作夥伴，雙方培養FDE，完成需求診斷到生產部署。據悉，月之暗面7月16日推出2.8兆參數的Kimi K3，成為全球參數最大開源模型。

FDE概念最早由美國大數據分析軟體公司Palantir提出，指將軟體工程師派到客戶現場解決問題，而非坐在辦公室內。此後，包括Anthropic和OpenAI在內多個美國大模型企業組建FDE團隊。

中信證券分析，不同於外包，FDE現場交付並非純人力輸出，而是FDE在現場寫代碼，後端抽取可重複使用部分，沉澱為平台功能。Gartner預測，到2026年底，超過85%的科技服務商將把FDE項目作為交付AI、壓縮部署周期的核心方式。

澎湃新聞指出，相較美版FDE，月之暗面選擇與合作夥伴共同建立FDE隊伍，借助IT服務商推廣Kimi，從提供Token形成軟體服務體系，建立企業AI交付。

月之暗面此前於7月29日完成F輪融資，金額超過35億美元，投後估值達350億美元；本輪融資因超目標金額三倍多提前關閉。

精華 FAQ

  • 月之暗面宣布啟動Kimi企業合作夥伴「登月計畫」，透過與IT服務商、整合商合作，建立FDE隊伍深入客戶現場，協助企業把AI導入核心業務流程。

  • 首批簽約夥伴包括中軟國際、金山雲、華勝天成、亞康股份及亞信科技等上市公司，涵蓋軟體資訊服務、雲計算、基礎設施與通訊等領域。

  • 月之暗面認為企業級AI的難點已從模型技術轉向規模化落地，必須整合數據、系統與權限體系；FDE能在現場完成需求診斷、程式開發到生產部署，提升落地效率。

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