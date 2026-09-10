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川習二會前給足面子 路透：中國本周採購100萬噸美國黃豆

國際中心／綜合外電
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四位貿易商對路透表示，中國本周購買了14至15批美國黃豆，總量約100萬公噸。（...
四位貿易商對路透表示，中國本周購買了14至15批美國黃豆，總量約100萬公噸。（路透）

四位貿易商對路透表示，中國本周購買了14至15批美國黃豆，總量約100萬公噸。這顯示在中國國家主席習近平本月底訪問美國前，中國正加快採購步伐。

這批採購使今年中國從美國購買的黃豆總量，接近白宮所稱中方到2028年每年承諾採購2,500萬噸目標的一半。

貿易商稱，中儲糧集團已預訂這批船貨，將於今年12月至明年2月期間從美國墨西哥灣沿岸港口裝運。

美國農業部周三則說，美國向中國出售34萬噸黃豆，另有10萬噸銷往未知目的地。

精華 FAQ

  • 四位貿易商透露，中國本周共買入14至15批美國黃豆，總量約100萬公噸，顯示採購規模相當可觀，且集中在短時間內完成。

  • 報導認為，這是中國在習近平月底訪問美國前加快採購的動作，帶有向華府示好的意味，也有助於營造雙方會面前的緩和氛圍。

  • 這批採購使中國今年自美購買的黃豆總量，接近白宮所稱到2028年每年承諾採購2,500萬噸目標的一半，顯示進度明顯加快。

習近平 農業部 墨西哥灣

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