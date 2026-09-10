川習二會前給足面子 路透：中國本周採購100萬噸美國黃豆

四位貿易商對路透表示，中國本周購買了14至15批美國黃豆，總量約100萬公噸。（路透）

四位貿易商對路透表示，中國本周購買了14至15批美國黃豆，總量約100萬公噸。這顯示在中國國家主席習近平 本月底訪問美國前，中國正加快採購步伐。

這批採購使今年中國從美國購買的黃豆總量，接近白宮所稱中方到2028年每年承諾採購2,500萬噸目標的一半。

貿易商稱，中儲糧集團已預訂這批船貨，將於今年12月至明年2月期間從美國墨西哥灣 沿岸港口裝運。

美國農業部 周三則說，美國向中國出售34萬噸黃豆，另有10萬噸銷往未知目的地。