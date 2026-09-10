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美國卡HBM讓中製AI晶片變貴 路透：華為兩個月漲價最高五成

編譯劉忠勇／綜合外電
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寒武紀科技創辦人兼執行長陳天石在上海舉行的發表會上，手持雲端人工智慧（AI）晶片...
寒武紀科技創辦人兼執行長陳天石在上海舉行的發表會上，手持雲端人工智慧（AI）晶片MLU100。（路透）

中國力推國產AI晶片取代輝達，但全球HBM短缺正推高中企成本，成為發展本土AI晶片的新瓶頸。路透引述知情人士報導，美國出口管制迫使中企透過灰色市場高價搶貨，華為、寒武紀等業者紛紛大漲AI晶片價格，其中華為最新昇騰950DT加速卡短短兩個月漲幅高達20%至50%，可見中國AI晶片自主化正面臨新的成本瓶頸。

知情人士透露，華為最新昇騰950DT加速卡報價已漲至25萬元人民幣以上，短短兩個月調漲20%至50%。寒武紀下一代690晶片報價也提高20%至30%，沐曦、天數智芯同樣漲價。

美國2024年底加強限制先進HBM輸往中國後，中企日益仰賴灰色市場取得供應，價格往往是海外正常價格的數倍。由於記憶體占AI加速卡成本比重很高，HBM漲價直接推升晶片售價。

華為舊款產品也同步上漲。昇騰950PR從年初約6萬元漲至逾8萬元，漲幅約30%；910C則從約9萬元漲至逾11萬元。

供應吃緊也迫使業者重新分配晶片。天數智芯今年供應字節跳動的GPU增加一倍至10萬顆，甚至挪用原供內部使用的晶片。華為目前仍是字節跳動最大的中國本土AI晶片供應商，其次為寒武紀和天數智芯。

精華 FAQ

  • 美國加強限制先進HBM輸往中國後，中企只能透過灰色市場高價採購，導致記憶體成本大幅上升。由於HBM占AI加速卡成本比重很高，最終直接推升整體晶片售價。

  • 路透引述知情人士指出，華為昇騰950DT加速卡報價已升至25萬元人民幣以上，短短兩個月內漲幅約20%至50%。這反映HBM短缺正快速傳導到終端產品價格。

  • 寒武紀下一代690晶片報價上調20%至30%，沐曦與天數智芯也跟進漲價。另一方面，天數智芯供應字節跳動的GPU增至10萬顆，且挪用部分原本內部使用的晶片。

輝達 華為

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