中國人形機器人企業IPO 傳收緊審批

中國A股「人形機器人第一股」宇樹科技上市後股價劇烈波動，引發外界擔憂產業泡沫疑慮，有消息稱，中國監管層近期開始收緊人形機器人IPO審批，但官方未有證實。

宇樹科技9日再度走弱，收盤每股報人民幣513.93元（約76.5美元），市值人民幣2079億元（約309.7億美元）。與8月19日高位人民幣1100元（約163.8美元）比較，股價及市值均已經腰斬。

美國科技媒體The Information引述知情人士報導，中國證監會近期已向部分投資銀行及投資機構發出非正式的「窗口指導」，要求提高人形機器人企業IPO的審批門檻。

根據前述指導，企業必須證明自身具備產生經常性收入的能力、處於虧損持續收窄的軌道上或已實現真正意義上的技術創新，上市申請才有可能獲得考慮。報導提及，證監會收緊上市門檻目的是淘汰那些單靠價格及銷量競爭的公司，避免大量相似公司湧入股市，造成供過於求局面。

中國官方此前已透露擔憂，發改委表示，要防止機器人產業盲目跟風、一哄而上。換言之，相比於單純的企業數量，監管部門可能更擔心同質化競爭。

在股價爭議外，宇樹科技持續發展業務，該公司近日發布視頻稱，UnifoLM-X2-1.0首次實現人形機器人全自主搏擊，驗證世界模型驅動的人形機器人大規模落地部署的基礎可行性。