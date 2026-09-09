籌備IPO DeepSeek將發布V4.1 Flash模型

有市場消息稱，DeepSeek已委託中信證券籌備科創板IPO。(路透)

「21世紀經濟報導」引述消息指出，DeepSeek 已委託中信證券籌備科創板首次公開發行（IPO）。另據DeepSeek官網消息，DeepSeek計畫於9月10日前後正式發布V4.1 Flash模型。

有市場消息稱，DeepSeek已委託中信證券籌備科創板IPO。知情人士指出，該消息屬實。目前，中信證券已與DeepSeek方面接洽並進入盡職調查階段，但雙方尚未簽訂正式的上市輔導協議。

此外，DeepSeek官網消息，經內部、外部多方測試，V4.1 Flash在性能、費用、速度、總用時等各項指標上已全面超越V4 Pro。在V4.1 Flash正式上線之後、V4.1 Pro上線之前，DeepSeek將對V4 Pro的請求全部路由到V4.1 Flash，並按V4.1 Flash單價計費。

美國國家安全局（NSA）日前發表聲明指控，DeepSeek、「月之暗面」（Moonshot AI）、阿里巴巴、MiniMax以及階躍星辰（StepFun）等中國公司，利用美國AI模型各種變體版本訓練自家AI產品。據指出，上述中企「很可能在中國政府知情下」蒸餾美國AI模型。