籌備IPO DeepSeek將發布V4.1 Flash模型
「21世紀經濟報導」引述消息指出，DeepSeek已委託中信證券籌備科創板首次公開發行（IPO）。另據DeepSeek官網消息，DeepSeek計畫於9月10日前後正式發布V4.1 Flash模型。
有市場消息稱，DeepSeek已委託中信證券籌備科創板IPO。知情人士指出，該消息屬實。目前，中信證券已與DeepSeek方面接洽並進入盡職調查階段，但雙方尚未簽訂正式的上市輔導協議。
此外，DeepSeek官網消息，經內部、外部多方測試，V4.1 Flash在性能、費用、速度、總用時等各項指標上已全面超越V4 Pro。在V4.1 Flash正式上線之後、V4.1 Pro上線之前，DeepSeek將對V4 Pro的請求全部路由到V4.1 Flash，並按V4.1 Flash單價計費。
美國國家安全局（NSA）日前發表聲明指控，DeepSeek、「月之暗面」（Moonshot AI）、阿里巴巴、MiniMax以及階躍星辰（StepFun）等中國公司，利用美國AI模型各種變體版本訓練自家AI產品。據指出，上述中企「很可能在中國政府知情下」蒸餾美國AI模型。
消息指出，DeepSeek已委託中信證券籌備科創板IPO，且雙方已接洽並進入盡職調查階段。不過，正式的上市輔導協議尚未簽訂，整體仍屬前期準備。 DeepSeek官網表示，V4.1 Flash預計在9月10日前後正式發布。上線後、V4.1 Pro推出前，原本發給V4 Pro的請求將全部路由至V4.1 Flash，並按其單價計費。 NSA聲稱，DeepSeek、Moonshot AI、阿里巴巴、MiniMax與StepFun等中國公司，可能利用美國AI模型各種變體訓練自家產品，且這種蒸餾行為很可能在中國政府知情下進行。
精華 FAQ
消息指出，DeepSeek已委託中信證券籌備科創板IPO，且雙方已接洽並進入盡職調查階段。不過，正式的上市輔導協議尚未簽訂，整體仍屬前期準備。
DeepSeek官網表示，V4.1 Flash預計在9月10日前後正式發布。上線後、V4.1 Pro推出前，原本發給V4 Pro的請求將全部路由至V4.1 Flash，並按其單價計費。
NSA聲稱，DeepSeek、Moonshot AI、阿里巴巴、MiniMax與StepFun等中國公司，可能利用美國AI模型各種變體訓練自家產品，且這種蒸餾行為很可能在中國政府知情下進行。
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