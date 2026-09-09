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中國AI融資金額市占近5成 投資界：不快做決策機會就沒了

記者黃雅慧／綜合報導
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：中國2026年上半年AI融資已突破3000億元，占市場約48.6%
  • 重點二：資金集中流向DeepSeek、階躍星辰、月之暗面Kimi等龍頭。
  • 重點三：投資人稱決策節奏加快，估值與簽約條件都更趨強勢。

IT桔子數據顯示，中國2026年上半年AI領域融資總額已突破3000億元（人民幣，下同，約447億美元），體量已超過去年全年。AI融資金額占市場約48.6%，接近一半。投資界人士稱，目前的投資決策過程正加速，「如果不迅速決策，機會就沒有了」。

復星創富聯席董事長、首席投資官叢永罡近期在2026亞布力企業家論壇第22屆夏季年會的投資論壇表示，明顯感受到今年市場發生變化。他表示，以前剛進入行業時，投資機構更像是買方，和企業談條款比較容易。現在不太一樣了，有時候像是乙方給企業提供服務，還被告知3天之內、7天之內或者1個月之內簽協議分別是什麼價格。

第一財經報導，在AI領域內，大模型產業融資最吸金，且集中於龍頭公司DeepSeek、階躍星辰、月之暗面Kimi等。AI應用、具身智能世界模型等領域也受到不少資本關注。

資本追捧下，何時發生泡沫成為問題，TCL創投董事長袁冰認為，要從產業發展的不同階段去分析看待，泡沫有時候也是「健康」的，「一個產業剛開始發展的時候，泡沫其實代表一種活躍的狀態。如果一個產業不活躍，那其實是個很大的麻煩」。

而AI初創投資容易發生企業發展遭遇挫折，資本退出的時機與堅守成為大哉問。錦秋基金董事總經理周琪表示，早期投資的本質就是先看團隊，很多時候，被投企業後續沒有實現好的發展，可能和聯合創始人的離開有關係。如果團隊不變、仍然在努力投入，那麼自己會再判斷技術路徑是否存在問題。另外，還需從產業發展角度進行考慮，判斷被投公司是處於領先還是落後的狀態。

如果看近期變化，據睿獸分析監測數據，本周期（8月29日至9月5日）中國披露獲投人工智慧企業的地區分布來看，主要集中在北京、廣東。中國AI領域已披露融資總額為66.17億人民幣。其中，融資額最高的為AI通用3D大模型研發商VAST，宣布完成27億元B輪融資。

精華 FAQ

  • IT桔子數據顯示，中國2026年上半年AI領域融資總額已突破3000億元，體量超過去年全年，約占整體市場48.6%，幾乎接近一半，顯示資金明顯向AI集中。

  • 報導指出，最吸金的是大模型產業，資金集中在DeepSeek、階躍星辰、月之暗面Kimi等龍頭；同時，AI應用、具身智能與世界模型等方向也持續受到資本關注。

  • 多位投資人認為，AI投資已進入搶案子、搶速度的階段，甚至出現3天、7天或1個月內要簽約的壓力；至於泡沫，部分人士認為在產業初期可能代表活躍度，未必全然負面。

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