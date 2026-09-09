我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約生存手冊／聯邦福利縮緊 善用市府3項飲食補助

美網打到凌晨3點：阿爾卡拉斯8強遭淘汰 激戰5盤不敵謝爾頓

字節跳動搶推AI「世界模型」 瞄準機器人、自駕商機

記者謝守真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
字節跳動正籌備推出一款可即時生成空間視影片的AI模型，進軍可應用於機器人和自主系...
字節跳動正籌備推出一款可即時生成空間視影片的AI模型，進軍可應用於機器人和自主系統的世界模型領域，最快可能於10月發布。（路透）

中國科技巨頭字節跳動據報正籌備可即時生成空間影片的人工智慧（AI）模型，最快10月推出，創辦人張一鳴親自督導開發，進軍可應用於機器人、自動駕駛等領域的「世界模型」賽道，並藉此與Meta及谷歌Google）母公司Alphabet競逐。

彭博引述知情人士報導，新模型將以字節跳動旗下影片生成AI模型Seedance為基礎，讓使用者創造可互動的虛擬世界，應用於直播、短劇及遊戲等場景。不過，模型推出時間尚未確定，相關計畫仍可能調整。

所謂世界模型，是能理解物理、空間等真實世界動態的神經網路，可運用文字、影像、影片及動作等數據資料，生成模擬真實物理環境的內容，並用於生成合成資料或訓練下游AI模型，應用於機器人及自動駕駛車等領域。

知情人士提到，新模型與谷歌Genie類似，將讓使用者置身3D環境並與之互動。字節跳動希望將AI模型、雲端運算資源、內容平台及延展實境（XR）業務Pico硬體串聯，形成「飛輪」效應。新模型預計可回應Pico頭戴裝置使用者的語音或動作，按需求生成每秒20幀影片，延遲約0.05秒。

報導另指，透過將生成空間內容所需的大量計算轉移至雲端，新模型可降低頭戴式裝置對邊緣運算的要求，讓較低成本、簡單配置的設備也能運行，降低VR使用門檻。快速生成內容，也可能使競爭焦點從硬體規格轉向AI模型、運算基礎設施及內容分發平台。

若字節成功，新模型或為其與Meta及蘋果的競爭開闢新戰線。兩家公司已在虛擬實境（VR）及混合實境（MR）設備上投入巨資，但尚未實現廣泛普及。

彭博曾指，字節跳動已取得近300億美元貸款，正擴充AI能力，並增加資料中心及其他硬體設備。

精華 FAQ

  • 據報字節跳動正在籌備可即時生成空間影片的AI世界模型，最快可能在10月推出，但時間仍未確定，相關計畫也可能因開發進度而調整。

  • 該模型被定位為可理解物理與空間動態的神經網路，目標應用包括機器人、自動駕駛、直播、短劇、遊戲與XR互動內容生成等場景。

  • 字節跳動希望把AI模型、雲端算力、內容平台與Pico硬體串聯，透過雲端生成降低裝置門檻，並在VR、MR與AI平台競爭中建立新優勢。

字節跳動 谷歌 Google

上一則

貝森特要出手救美債了 回購長債力道會多大？華爾街揪心等待

下一則

歐洲車企榮景告急 巨頭籲攜手中企在歐設廠 創造工作機會

延伸閱讀

挑戰Meta與Google 張一鳴親自督導字節跳動擬推空間AI模型

挑戰Meta與Google 張一鳴親自督導字節跳動擬推空間AI模型

字節跳動發布「豆包工作」 搶占AI辦公戰局 與騰訊、阿里分庭抗禮

字節跳動發布「豆包工作」 搶占AI辦公戰局 與騰訊、阿里分庭抗禮
Meta最強AI模型出鞘 汪滔：追上Anthropic、勝過GPT-5.6 Sol

Meta最強AI模型出鞘 汪滔：追上Anthropic、勝過GPT-5.6 Sol
Meta最強AI「勝過所有中國模型」 將導入IG、FB

Meta最強AI「勝過所有中國模型」 將導入IG、FB

熱門新聞

美銀（BofA）股票策略師團隊表示，民主黨在11月期中選舉橫掃國會參、眾兩院的可能性已升高，意味市場將傾向規避風險，導致美股和美元下跌，美債漲到年底。（美聯社）

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

2026-09-05 07:10
牛肉價格是美國人非常關心的議題，圖為芝加哥一處超市販售的牛肉。（美聯社）

司法部擴大調查牛肉價格 鎖定沃爾瑪、好市多、亞馬遜等八家業者

2026-09-02 08:00
圖為馬斯克xAI公司位於田納西州的一座設施，內有Colossus的大型超級電腦。目前這類設施依靠電池儲能系統與燃氣渦輪構成的離網電廠供電。（路透）

不想等了 馬斯克破解AI缺電就自製渦輪葉片 最快提前18個月

2026-08-31 18:09
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

能源漲價怪烏克蘭？克魯曼譏：川普政府無牌可打、咎由自取

2026-09-03 16:52
運輸部長達菲致函福特汽車，批評其和中國汽車企業的業務往來。示意圖，圖為福特汽車西班牙工廠。(新華社)

福特汽車使用中國技術 達菲批「無法接受」

2026-09-08 22:16
摩根士丹利策略師團隊表示，美國半導體股或許還有一波末升段漲勢可期。(路透)

半導體股6月已觸頂？大摩：末升段可期 類似去年銀價

2026-09-08 14:27

超人氣

更多 >
比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭

比好市多還便宜好買 華人媽逛這家連鎖超市讚：小包裝更適合小家庭
中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點

中方趁菲防長演說遞紙條質疑南海仲裁 遭嗆：知恥一點
川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」

川普掀起改名風…南方四賤客：我們改叫「南方美國」
未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人

未讀大學年輕藍領 比白領易找工作 這2領域最缺人
香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲

香港特區首任行政長官董建華離世 享壽89歲