字節跳動搶推AI「世界模型」 瞄準機器人、自駕商機
中國科技巨頭字節跳動據報正籌備可即時生成空間影片的人工智慧（AI）模型，最快10月推出，創辦人張一鳴親自督導開發，進軍可應用於機器人、自動駕駛等領域的「世界模型」賽道，並藉此與Meta及谷歌（Google）母公司Alphabet競逐。
彭博引述知情人士報導，新模型將以字節跳動旗下影片生成AI模型Seedance為基礎，讓使用者創造可互動的虛擬世界，應用於直播、短劇及遊戲等場景。不過，模型推出時間尚未確定，相關計畫仍可能調整。
所謂世界模型，是能理解物理、空間等真實世界動態的神經網路，可運用文字、影像、影片及動作等數據資料，生成模擬真實物理環境的內容，並用於生成合成資料或訓練下游AI模型，應用於機器人及自動駕駛車等領域。
知情人士提到，新模型與谷歌Genie類似，將讓使用者置身3D環境並與之互動。字節跳動希望將AI模型、雲端運算資源、內容平台及延展實境（XR）業務Pico硬體串聯，形成「飛輪」效應。新模型預計可回應Pico頭戴裝置使用者的語音或動作，按需求生成每秒20幀影片，延遲約0.05秒。
報導另指，透過將生成空間內容所需的大量計算轉移至雲端，新模型可降低頭戴式裝置對邊緣運算的要求，讓較低成本、簡單配置的設備也能運行，降低VR使用門檻。快速生成內容，也可能使競爭焦點從硬體規格轉向AI模型、運算基礎設施及內容分發平台。
若字節成功，新模型或為其與Meta及蘋果的競爭開闢新戰線。兩家公司已在虛擬實境（VR）及混合實境（MR）設備上投入巨資，但尚未實現廣泛普及。
彭博曾指，字節跳動已取得近300億美元貸款，正擴充AI能力，並增加資料中心及其他硬體設備。
據報字節跳動正在籌備可即時生成空間影片的AI世界模型，最快可能在10月推出，但時間仍未確定，相關計畫也可能因開發進度而調整。 該模型被定位為可理解物理與空間動態的神經網路，目標應用包括機器人、自動駕駛、直播、短劇、遊戲與XR互動內容生成等場景。 字節跳動希望把AI模型、雲端算力、內容平台與Pico硬體串聯，透過雲端生成降低裝置門檻，並在VR、MR與AI平台競爭中建立新優勢。
精華 FAQ
據報字節跳動正在籌備可即時生成空間影片的AI世界模型，最快可能在10月推出，但時間仍未確定，相關計畫也可能因開發進度而調整。
該模型被定位為可理解物理與空間動態的神經網路，目標應用包括機器人、自動駕駛、直播、短劇、遊戲與XR互動內容生成等場景。
字節跳動希望把AI模型、雲端算力、內容平台與Pico硬體串聯，透過雲端生成降低裝置門檻，並在VR、MR與AI平台競爭中建立新優勢。
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