安謀組機器人軍團 台廠扮要角

全球半導體矽智財（IP）龍頭安謀 （Arm）昨（8）日宣布，號召全球逾80家夥伴攜手衝刺實體AI商機，強攻機器人，台廠共有台積電 、瑞昱、雅特力-KY、慧友、系微、慧榮、新漢旗下NEXCOBOT、研揚、光程研創等至少「九條好漢」入列安謀首批「機器人軍團」。

台廠在安謀「機器人軍團」占比超過一成，且多數是半導體廠，由晶圓代工龍頭台積電領軍，泛聯電集團的微控制器廠雅特力、以及台灣網通晶片一哥瑞昱都在其中，堪稱「軍容壯盛」，凸顯台灣對安謀與全球機器人發展的重要性。

安謀執行長哈斯接受BBC訪問時高喊，預期接下來五年內，AI將帶動人形機器人普及，安謀設計的晶片將在十年內「極大程度地」推動具自主學習能力的AI機器人，應用於製造業、清潔、保全、橋梁興建與維修等領域。

他提到，相信「在我們有生之年，AI將有助於治癒癌症」。不過，目前多種晶片的供應面臨短缺，拖累AI與資料中心部署腳步與發展。

安謀與生態系合作搶占實體AI商機，推進機器人產業發展，宣布推出「Arm實體AI全面設計（Arm Total Design for Physical AI）」，串聯橫跨實體AI技術堆疊的80多家公司。

安謀表示，代理式AI持續拓展智慧系統能力，實體AI也正將這些智慧導入各種產業，涵蓋的全球經濟活動規模達數兆美元，並可望在2030年左右，形成每年2000億美元的運算商機。

安謀認為，要掌握這項商機，就必須將AI模型、軟體、運算、感測器與致動器整合為值得信賴、可大規模部署的完整系統，讓智慧機器能夠感知、推論與行動，但沒有任何一家公司能單獨克服這項挑戰，這需要在日益複雜的生態系中展開更廣泛合作。

因此，安謀宣布推出「Arm實體AI全面設計」，串聯橫跨實體AI技術堆疊的80多家公司，共同加速實體AI發展。同時，身為生態系首批協作倡議之一，安謀也推出「機器人能力分級框架（Robotics Capability Framework）」，做為建立共同語言的起點，以定義並推進機器人能力發展。

另外，安謀架構平台本來就為各種終端電子裝置廣泛採用，也進軍雲端資料中心市場，今年已推出自家AGI CPU晶片。安謀強調，透過全新的Neoverse運算子系統（CSS）N4，客戶可打造針對最高吞吐量效率進行最佳化的晶片，Arm AGI CPU則提供量產就緒、專為需要即時回應的代理式AI所設計的晶片。