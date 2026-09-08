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市場過度樂觀？瑞銀變臉降評 喊賣大立光

記者魏興中／綜合報導
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瑞銀證券出具最新報告指出，雖然對大立光揮軍共同封裝光學（CPO）新事業的長期前景仍持正面看法，但市場定價已過度反映樂觀預期，因此將評等由「買進」直接降至「賣出」，目標價維持5000元不變。

瑞銀7月出具大立光報告是建議「買進」，目標價5000元，這次是跳過「中立」，直接降評至「賣出」，短短兩個月內大變臉，引起市場關注。大立光7日股價遭摜殺至跌停板6660元收市，大跌740元。外資賣超大立光258張，連三賣。

不過，這篇由瑞銀台灣研究部主管艾藍迪（Randy abrams）推出的報告，有別前次報告僅一個目標價5000元，昨日最新報告分為三情境，基本情境下，維持5000元不變；樂觀情境則上看9000元；悲觀情境則下探2500元。

艾藍迪維持大立光2026年、2027年基本預估每股純益各為190元、214元，但指出，由於市場對其CPO光纖陣列單元（FAU）進展抱持樂觀態度，吸引偏多買盤不斷追捧，推升大立光股價4月以來已勁揚242%。

艾藍迪對大立光CPO長期前景仍保持正面看法，但也認為鑑於驗證進度尚處於早期階段，加上競爭對手眾多、及市場的定價過於自信，且目前本益比已達2027年預估獲利的35倍，遠高於歷史長期13倍至18倍，因此建議「賣出」。

艾藍迪指出，CPO解決方案的吸引力仍存在多種可能結果，而大立光的作法是將V型槽與PMLA結合，透過自動化組裝，精準將光線從光子積體電路（PIC）引導至光纖中。市場對大立光的精密度、及在FAU中獲得一項FA設計持正面反饋。

不過風險在於，大立光目標鎖定的第三代光學組件預計2028年才能實現，且面臨與現有TFC的競爭、及其他廠商的挑戰。此外，大立光推動完整解決方案的舉措，也可能與其整合夥伴產生利益衝突。

至於智慧手機鏡頭業務，艾藍迪指大立光也因記憶體缺貨而落後，並看到短期業績風險，使第3季銷售偏弱。以大立光7、8月營收計算，9月營收需月增73%，才能達到市場預期目標。

精華 FAQ

  • 瑞銀將大立光評等由「買進」直接降至「賣出」，目標價則維持5000元不變，並未下修估值基準，但對市場過度樂觀的定價提出警訊。

  • 瑞銀認為大立光在CPO光學組件與自動化組裝上具長期發展潛力，但驗證仍早、競爭者多，且股價已漲幅過大、本益比偏高，故建議先行獲利了結。

  • 瑞銀指出大立光第3季手機鏡頭業務可能偏弱，還受記憶體缺貨影響；若要達市場9月營收預期，月增需達73%，顯示短期業績壓力不小。

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