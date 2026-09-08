中國車企再掀促銷戰 逾十家業者推購車優惠 衝刺Q3銷量

特斯拉微博7日上午發布消息稱，即日起至2026年9月30日（含）前下單並提車，Model Y全系（含Model Y L）現車享現金激勵1萬元。（取材自特斯拉中國官方微博）

中國車市再掀新一輪促銷戰。中媒統計，已有超過十家車企於9月推出購車優惠，涵蓋新勢力、自主及豪車品牌。其中特斯拉 Model 3、Model Y分別祭出9月底前人民幣5000（約744.9美元）及1萬元（約1489.9美元）優惠，外界分析此舉是為清理庫存、衝刺第3季交付量。

據特斯拉微博 消息，9月底前下單並提車，Model 3、Model Y全系現車分別享人民幣5000元及1萬元現金激勵，部分車型可疊加人民幣8000元保險 補貼；搭配五年零息，Model 3售價人民幣22.25萬元起。特斯拉中國稱，兩款車型當前均處於歷史最低價格。

財聞引述蘇商銀行特約研究員付一夫分析，「本次政策屬於限時現車現金激勵，並非官方指導價下調，但實質構成變相降價。」付一夫指，短期現金讓利可以快速消化現車庫存，刺激持幣觀望用戶轉化，同時保留後續價格調整的靈活空間，政策更多屬於季度末階段性行銷工具。

新勢力方面，零跑汽車9月啟動「百萬加速度」金秋大促，C系列至高優惠人民幣15680元，B系列及Lafa5至高人民幣19680元；小米SU7、YU7提供三年零息或人民幣6000元保險補貼。豪車品牌優惠幅度較大，其中上汽奧迪A7L限時價人民幣26.28萬元起，較指導價直降人民幣15.59萬元；奧迪Q6限時價人民幣27.98萬元起，直降人民幣18.78萬元。