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中國車企再掀促銷戰 逾十家業者推購車優惠 衝刺Q3銷量

記者謝守真／綜合報導
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特斯拉微博7日上午發布消息稱，即日起至2026年9月30日（含）前下單並提車，M...
特斯拉微博7日上午發布消息稱，即日起至2026年9月30日（含）前下單並提車，Model Y全系（含Model Y L）現車享現金激勵1萬元。（取材自特斯拉中國官方微博）

中國車市再掀新一輪促銷戰。中媒統計，已有超過十家車企於9月推出購車優惠，涵蓋新勢力、自主及豪車品牌。其中特斯拉Model 3、Model Y分別祭出9月底前人民幣5000（約744.9美元）及1萬元（約1489.9美元）優惠，外界分析此舉是為清理庫存、衝刺第3季交付量。

據特斯拉微博消息，9月底前下單並提車，Model 3、Model Y全系現車分別享人民幣5000元及1萬元現金激勵，部分車型可疊加人民幣8000元保險補貼；搭配五年零息，Model 3售價人民幣22.25萬元起。特斯拉中國稱，兩款車型當前均處於歷史最低價格。

財聞引述蘇商銀行特約研究員付一夫分析，「本次政策屬於限時現車現金激勵，並非官方指導價下調，但實質構成變相降價。」付一夫指，短期現金讓利可以快速消化現車庫存，刺激持幣觀望用戶轉化，同時保留後續價格調整的靈活空間，政策更多屬於季度末階段性行銷工具。

新勢力方面，零跑汽車9月啟動「百萬加速度」金秋大促，C系列至高優惠人民幣15680元，B系列及Lafa5至高人民幣19680元；小米SU7、YU7提供三年零息或人民幣6000元保險補貼。豪車品牌優惠幅度較大，其中上汽奧迪A7L限時價人民幣26.28萬元起，較指導價直降人民幣15.59萬元；奧迪Q6限時價人民幣27.98萬元起，直降人民幣18.78萬元。

精華 FAQ

  • 中媒統計，已有超過10家車企在9月推出購車優惠，涵蓋新勢力、自主品牌與豪華車品牌。業界普遍認為，這是為了刺激需求、提升交付量，並在第3季結束前加速去化庫存。

  • 特斯拉宣布，9月底前下單並提車，Model 3全系現車可享5000元現金激勵，Model Y可享1萬元優惠，部分車型還能疊加8000元保險補貼，並搭配5年零息方案。

  • 零跑汽車推出金秋大促，C系列最高優惠15680元，B系列及Lafa5最高19680元；小米SU7、YU7提供3年零息或6000元保險補貼；上汽奧迪A7L與Q6則分別大幅直降15.59萬元與18.78萬元。

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