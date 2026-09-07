出口商滿手美元創新高 台幣承壓

台灣中央銀行最新統計，7月出口商未結售美元金額高達545.3億美元，再寫歷史新高；累計今年前七月未結售美元金額已達2982.4億美元、年增34.1%，同創新高，逼近3000億美元大關，引發市場對美元供給減少及新台幣匯率波動的關注。

在AI基礎建設及高效能運算需求強勁帶動下，台灣高階晶片及電子零組件出口持續成長，今年前七月出口總額已達4919.5億美元，年增44.7%，促使企業持有美元部位明顯增加。與此同時，出口商未結售美元金額也同步攀升，累計前七月未結售美元，距離3000億美元大關不遠。

匯銀指出，出口商未結售美元快速累積，對外匯市場存在兩大隱憂。首先，企業延後將美元兌換新台幣，等同減少市場上的美元供給，在其他條件不變下，可能增加新台幣貶值壓力，使匯率短期表現與基本面出現落差。

其次，若市場匯率方向突然反轉，例如新台幣重新轉強，原本持有大量美元的出口商可能在短時間內集中進場結匯，形成大量美元供給，進而推升新台幣快速升值，放大匯市短期波動。

近來出口商「美元滿手」現象愈來愈明顯，央行統計顯示，7月出口外匯收入556.07億美元，其中僅10.77億美元立即結售新台幣，占比不到2%。

不過，台灣央行對外匯市場的管理態度未因此改變。央行外匯局長蔡烱民指出，真正需要關注的是市場是否形成單邊、以訛傳訛的預期心理。若市場出現非理性預期，容易加劇匯率波動與外匯市場調節挑戰；反之，在沒有非理性預期的情況下，價格機制本身就具有緩和波動的功能。

另台積電8月宣布，因應金管會相關法規修訂，自2027年第2季股利分派起，符合資格的外資股東可選擇以美元收受現金股利。此舉被視為國內大型上市公司導入外幣股利制度的重要指標案例。