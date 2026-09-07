我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大學文憑不再吃香？美就業市場罕見逆轉 青年人藍領比白領好找工作

世界盃女籃／義大利差點大爆冷 美國隊僅拿55分創半世紀最慘紀錄

出口商滿手美元創新高 台幣承壓

記者任珮云／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

台灣中央銀行最新統計，7月出口商未結售美元金額高達545.3億美元，再寫歷史新高；累計今年前七月未結售美元金額已達2982.4億美元、年增34.1%，同創新高，逼近3000億美元大關，引發市場對美元供給減少及新台幣匯率波動的關注。

在AI基礎建設及高效能運算需求強勁帶動下，台灣高階晶片及電子零組件出口持續成長，今年前七月出口總額已達4919.5億美元，年增44.7%，促使企業持有美元部位明顯增加。與此同時，出口商未結售美元金額也同步攀升，累計前七月未結售美元，距離3000億美元大關不遠。

匯銀指出，出口商未結售美元快速累積，對外匯市場存在兩大隱憂。首先，企業延後將美元兌換新台幣，等同減少市場上的美元供給，在其他條件不變下，可能增加新台幣貶值壓力，使匯率短期表現與基本面出現落差。

其次，若市場匯率方向突然反轉，例如新台幣重新轉強，原本持有大量美元的出口商可能在短時間內集中進場結匯，形成大量美元供給，進而推升新台幣快速升值，放大匯市短期波動。

近來出口商「美元滿手」現象愈來愈明顯，央行統計顯示，7月出口外匯收入556.07億美元，其中僅10.77億美元立即結售新台幣，占比不到2%。

不過，台灣央行對外匯市場的管理態度未因此改變。央行外匯局長蔡烱民指出，真正需要關注的是市場是否形成單邊、以訛傳訛的預期心理。若市場出現非理性預期，容易加劇匯率波動與外匯市場調節挑戰；反之，在沒有非理性預期的情況下，價格機制本身就具有緩和波動的功能。

另台積電8月宣布，因應金管會相關法規修訂，自2027年第2季股利分派起，符合資格的外資股東可選擇以美元收受現金股利。此舉被視為國內大型上市公司導入外幣股利制度的重要指標案例。

精華 FAQ

  • 主要因AI基礎建設與高效能運算需求旺盛，帶動台灣高階晶片與電子零組件出口成長。企業收到大量美元收入後，延後換回新台幣，因而使未結售美元部位持續增加。

  • 出口商延後結售等於減少市場美元供給，在其他條件不變下，可能加大新台幣貶值壓力。若未來匯率反轉，出口商集中拋匯又可能推升新台幣快速升值。

  • 央行強調應關注市場是否形成單邊、非理性的預期心理，以免放大波動。台積電則宣布自2027年第2季起，符合資格外資可選擇以美元領現金股利，成為外幣股利制度的重要案例。

上一則

蘋果新CEO處女秀、美伊互轟油輪…5事不可不知

下一則

蘋果CEO特納斯迎上任第一戰：他賣得動6萬多元的iPhone折疊機嗎？

延伸閱讀

新台幣邁向一年多最大單月升幅 外資降溫使後續升勢存疑

新台幣邁向一年多最大單月升幅 外資降溫使後續升勢存疑
外資看好 台前8月淨匯入同期新高

外資看好 台前8月淨匯入同期新高
美國7月對台灣貿易逆差創歷史新高 今年來逆差暴增逾80% 因AI採購熱

美國7月對台灣貿易逆差創歷史新高 今年來逆差暴增逾80% 因AI採購熱
AI熱潮灌頂 南韓晶片出口暴增209% 央行更有底氣偏鷹

AI熱潮灌頂 南韓晶片出口暴增209% 央行更有底氣偏鷹

熱門新聞

美銀（BofA）股票策略師團隊表示，民主黨在11月期中選舉橫掃國會參、眾兩院的可能性已升高，意味市場將傾向規避風險，導致美股和美元下跌，美債漲到年底。（美聯社）

美銀：民主黨11月若大勝 將導致美債漲到年底

2026-09-05 07:10
圖為馬斯克xAI公司位於田納西州的一座設施，內有Colossus的大型超級電腦。目前這類設施依靠電池儲能系統與燃氣渦輪構成的離網電廠供電。（路透）

不想等了 馬斯克破解AI缺電就自製渦輪葉片 最快提前18個月

2026-08-31 18:09
牛肉價格是美國人非常關心的議題，圖為芝加哥一處超市販售的牛肉。（美聯社）

司法部擴大調查牛肉價格 鎖定沃爾瑪、好市多、亞馬遜等八家業者

2026-09-02 08:00
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

能源漲價怪烏克蘭？克魯曼譏：川普政府無牌可打、咎由自取

2026-09-03 16:52
空巴寬體客機A330neo傳出尾翼有品質缺陷，導致過去三個月來產量嚴重放緩。路透

星宇過去3月只收到1架A330neo 品質問題導致空巴產量放緩

2026-09-03 09:41
分析師警告，美債殖利率勁升正對科技股續強展望構成威脅，儘管殖利率近日回落，本月仍有進一步攀升空間，投資人宜正視科技股回檔的可能性。路透

美債殖利率9月攀升 分析師：科技股歡樂派對告終

2026-09-03 12:16

超人氣

更多 >
胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土

胡錫進：美國若敢做1事 中國應攻擊美國本土
推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元

推廣傳統家庭觀念 白宮擬補助已婚全職父母 每個孩子每年9000元
如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵

如何在台海打贏解放軍？美前太平洋司令揭台灣海軍致勝關鍵
才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕

才急喊「快失業了」 50歲劉曉憶回歸遇名導揭攝影棚內幕
半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨

半個娛樂圈都來了… 肖戰帶父母看李宇春演唱會 「一個動作」超溫馨