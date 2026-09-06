DeepSeek傳採購16萬顆華為昇騰950DT 劍指AI推理算力

據稱，DeepSeek擬計劃在內蒙古數據中心部署至少16萬顆華為昇騰950DT晶片，主要用於模型推理。（路透）

中國AI模型公司DeepSeek 近日傳出大手筆採購國產AI晶片。彭博報導，DeepSeek計劃在內蒙古建設的大型數據中心部署至少16萬顆華為 下一代昇騰950DT晶片，用於模型推理。若按計劃完成，將成目前已知規模最大的中國國產AI晶片集群之一。

報導引述知情人士指，DeepSeek此次部署的16萬顆晶片僅占數據中心部分容量，該數據中心規劃功率達吉瓦（GW）級，未來還可能擴容。由於華為目前產能有限，加上高端記憶體等元器件短缺，950DT今年產量受限，華為還需平衡其他客戶需求，因此完成DeepSeek訂單可能需要一年以上，具體進度仍取決於華為供應能力。

知情人士透露，儘管華為設計昇騰950DT時是面向訓練等高算力需求場景，但DeepSeek目前不打算將950DT用於模型訓練，而是主要用於模型推理。不過，知情人士也稱，DeepSeek自然希望採購更多華為高階晶片。

雙方合作也延伸至算力系統設計。DeepSeek與華為聯合定義昇騰超節點，針對長文本推理降低時延、提升吞吐並控制成本，同時兼顧向萬卡級集群擴展的需求。DeepSeek另表示，受到高階算力限制，4-Pro API服務吞吐量相當有限，預計昇騰950超節點於今年下半年批量上市後，Pro價格將大幅下調。

報導提到，此次採購涉及的昇騰950DT屬於昇騰950系列。華為輪值董事長徐直軍2025年9月18日在華為全聯接大會上公布規劃時表示，昇騰950DT預計於2026年第四季推出，主要面向推理解碼及訓練場景。

就相關場景對數據讀取及晶片間通信需求，昇騰950DT規劃配備144GB記憶體，記憶體訪問頻寬達4TB/s，晶片間互聯頻寬達2TB/s。與昇騰950DT同步推出的，還有基於該晶片打造的Atlas 950超節點，最多可支援8192張昇騰卡，上市時間同樣為今年第四季。

華為指，Atlas 950超節點透過自研「靈衢」互聯技術，讓晶片之間高速交換數據、協同處理任務。徐直軍曾表示，超節點雖然在物理上由多台機器組成，但能像一台計算機一樣完成學習、思考和推理。不過，目前公開資訊尚未披露DeepSeek項目的具體組網方案。

除DeepSeek外，其他中國國產算力項目也陸續推進。觀察者網提到，深圳投建的1.1萬P智能算力集群3月26日正式點亮，加上此前已投入運營的部分，合計建成1.4萬P智能算力。美團6月30日發布LongCat-2.0大模型，並表示該模型已在5萬卡國產算力集群上完成從零預訓練到推理的全流程，將國產算力用於兆級參數模型訓練。

彭博7月曾指，中國AI公司智譜已建成一座規劃功率約1吉瓦、採用國產晶片的數據中心，部分設施已投入運營，用於訓練GLM系列模型。