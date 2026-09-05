小米汽車與8德商簽署合作備忘錄 明年開進歐洲市場

小米集團今年首次參展德國柏林國際消費電子展，並宣布將於2027年進入包括德國在內的歐洲市場。圖為小米新車「澎程」在成都展示。（中新社）

小米 集團今年首次參展德國 柏林國際消費電子展（IFA），並宣布將於2027年進入包括德國在內的歐洲市場。小米方面表示，若能在歐洲市場取得成績，進入別的市場就會相對容易。

小米在IFA現場與首批八家德國汽車經銷商集團簽署合作備忘錄，小米稱，這些業者都是德國最具規模的高階汽車品牌經銷商，而此次合作將涵蓋公司在首款汽車正式上市前所需要的「高品質零售及服務網路」。

美國電動車 媒體Electrek分析，多數進軍歐洲的中國汽車品牌採取直營銷售與代理模式並行，小米則是從第一天起就直接進入德國既有的汽車零售體系，這種作法成本雖高，但是能在爭奪歐洲電動車市場的競賽中加速。

小米集團總裁盧偉冰在IFA期間接受中媒採訪時表示，歐洲汽車產業非常強，如果能在這個市場取得成績，進入別的市場就會相對容易，所以小米願意從最難的市場開始進入。

他進一步表示，小米手機進入歐洲市場已經十年，在歐洲的品牌認知度超過90%，小米汽車即便還沒來到歐洲，但很多國家的消費者對小米汽車的知名度已經超過40%。

為此，小米汽車已經在2025年成立歐洲研發中心和業務中心。研發中心主要工作包括讓小米汽車符合歐洲法規、基礎設施環境以及消費者偏好，大規模挖角BMW、保時捷等歐洲傳統豪華車廠核心研發人才，並延攬BMW M4 GT3前開發負責人Rudolf Dittrich擔綱負責人。

小米集團首次參展德國柏林國際消費電子展，展台面積超過3,300平方米，展出近400款產品，為集團「人車家全生態」迄今最大規模的海外展示。

集團總裁盧偉冰於展會現場手持旗艦折疊手機小米18 Fold亮相，並透露產品命名、形態及價格等資訊。