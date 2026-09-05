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DeepSeek大數據中心 倚重華為最先進AI晶片

記者林茂仁／綜合報導
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DeepSeek宣布23日起調整API峰谷計費規則，周六、周日全天按低谷價格計費...
DeepSeek宣布23日起調整API峰谷計費規則，周六、周日全天按低谷價格計費，形同周末「打折」。(新華社)

深度求索（DeepSeek）將在內蒙古打造一座超大型AI數據中心，並部署總計16萬顆華為最先進的AI晶片，這是目前已知規模最大的華為AI晶片集群，將進一步推動中國減少對Nvidia輝達（另稱英偉達）晶片的依賴。

彭博報導，知情人士透露，DeepSeek計劃使用華為下一代的昇騰950DT晶片來運作其模型，不過，具體時間取決於華為AI晶片的量產能力。業內預計該算力集群將從2027年起逐步分批上線投用，全部建成後將成為中國規模最大的全棧國產化AI算力集群。

DeepSeek的AI數據中心位於內蒙古烏蘭察布，是中國「東數西算」（東部數據傳到西部來計算）工程的核心算力樞紐節點之一，依託當地豐富的綠電資源與低溫自然冷卻條件，已吸引華為、阿里、百度等多家企業打造數據中心。

截至2026年6月，當地已投運及規劃的數據中心算力總容量合計約12.5GW，是亞太地區增長最快的AI算力集群之一。DeepSeek此前已完成人民幣500億元融資，啟動超大型數據中心建設，本次16萬顆華為AI晶片的部署計畫，正是該專案的核心組成部分。

本次部署的核心硬體為華為最新量產的昇騰950系列晶片，其中面向推理場景優化的950PR晶片已於今年4月量產，單卡算力達到輝達H20的2.8倍，面向訓練場景的950DT晶片也已進入商業化落地階段。這批晶片將主要支撐DeepSeek大模型的日常推理調用，覆蓋智慧對話、內容生成、行業解決方案等多個業務場景，大幅降低大模型對外服務回應延遲，提升大規模用戶訪問的承載能力。

精華 FAQ

  • DeepSeek將在內蒙古烏蘭察布打造一座超大型AI數據中心，並依託當地綠電與低溫冷卻條件，作為其大模型運算與擴張的重要基礎設施。

  • 計畫總共部署16萬顆華為最先進AI晶片，核心為昇騰950系列，其中950PR已量產，950DT則用於訓練與推理相關場景，形成大規模算力集群。

  • 該專案有助DeepSeek提升推理服務承載能力、降低回應延遲，也象徵中國持續推進全棧國產化算力布局，進一步減少對Nvidia晶片的依賴。

華為 DeepSeek NVIDIA

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