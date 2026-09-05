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外資看好 台前8月淨匯入同期新高

記者黃于庭／綜合報導
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外資回頭，台灣金管會4日公布，8月單月外資淨匯入達166.06億美元，為史上同期新高及歷來單月第三高，累計今年前八月外資累計淨匯入規模達903.31億美元，也是史上同期新高，8月亦買超台股上市櫃股票達2206.44億元。

金管會昨日公布最新外資及陸資投資國內的資金匯出入情形。8月外資匯入相較7月淨匯出29.57億美元，資金動能明顯反轉回流。至於8月外資加陸資淨匯入為166.65億美元，如果以8月底匯率計算，折合新台幣5277.14億元。

統計今年前八月外資累計淨匯入達903.31億美元，折合新台幣約2兆8604.2億元，加計陸資累計淨匯入1.89億美元，合計淨匯入高達905.2億美元，皆創史上同期最大淨匯入。

截至今年8月底，外資帳面上本金存量高達4104.2億美元；加計陸資累計淨匯入2.63億美元後，整體累積存量達4106.83億美元，反映國際資金持續看好台灣資本市場。

截至今年來到8月底止，全體外資累計賣超上市股票1兆1799.79億元、賣超上櫃股票911.15億元，外資累計賣超上市櫃股票共1兆2710.94億元；相較於前七月累計賣超的1兆4917.38億元，在8月強勁買盤挹注下，外資今年累計賣超幅度已明顯收斂逾2200億元。若是加計陸資累計買超48.34億元後，今年前8月外資及陸資合計賣超上市櫃股票達1兆2662.60億元，為史上同期第一大累計賣超。

精華 FAQ

  • 8月外資淨匯入達166.06億美元，為史上同期新高、歷來單月第三高，同時買超台股上市櫃股票2206.44億元，顯示資金明顯回流台灣市場。

  • 截至今年前8月，外資累計淨匯入903.31億美元，折合約新台幣2兆8604.2億元，無論美元或新台幣計算都創下史上同期最大淨匯入。

  • 雖然外資前8月仍累計賣超上市櫃股票1兆2710.94億元，但相較前7月的1兆4917.38億元，因8月強勁買盤挹注，賣超幅度已明顯收斂逾2200億元。

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