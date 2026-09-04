我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

用AI浪費水？奧特曼駁：ChatGPT查3.8萬次用水量 等於產1顆杏仁

川普「經濟D-Day」見效？伊朗高層認了：愈來愈難承受

寒武紀進擊 為11團隊招聘軟體人才

記者黃雅慧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國「AI晶片第一股」寒武紀近期擬為11個團隊招聘相關軟體人才，以搭建領先的AI...
中國「AI晶片第一股」寒武紀近期擬為11個團隊招聘相關軟體人才，以搭建領先的AI軟體系統。（新華社）

中國「AI晶片第一股」寒武紀近期擬為11個團隊招聘相關軟體人才，以搭建領先的AI軟體系統，其中包括驅動團隊、編譯器團隊、高性能通信團隊、計算庫團隊、深度學習框架及生態組件開發團隊、推理與訓練解決方案團隊等。外界認為其釋放產業重大訊號，未來軟體生態將成為AI晶片護城河。

全球AI晶片的領頭羊輝達的「護城河」，一半在硬體，另一半則在軟體CUDA系統20年累積，客戶遷移成本極高。且CUDA早已超越單純的程式語言，演變成了一個AI時代的「操作系統」。其強大的核心在於構建了一套「硬體-軟體-開發者」深度整合、自我強化的體系，形成極高的行業壁壘。

如果要成為持續創新的智慧時代領導者，有了晶片作為堅實的基石外，軟體則是賦能開發者、實現價值落地的核心引擎。寒武紀這次大舉招聘驅動、編譯器、高性能通信、計算庫及深度學習框架等軟體團隊人才，是為補齊強化這一核心壁壘，建構屬於自己的軟體生態。

寒武紀表示，過去一年，隨著AI代碼生成等工具的普及，軟體開發模式正在被重塑，各行業的生產效率得到極大的提升。以往需要數百人才能完成的創新產品，現在只需三、四個人就能夠完成開發、上線和營運。

中國基金報報導，這種開發模式的轉變帶來算力需求的持續爆發式增長，同時模型迭代周期的縮短，對底層硬體和算力基礎設施提出前所未有的挑戰。現在比以往任何時候都更需要超大規模、具備良好生態兼容性及高度穩定可靠的AI基礎設施，倒逼寒武紀必須加大底層系統軟體的研發力度。

寒武紀半年報披露，2026年上半年，在軟體方面，該公司對其基礎系統軟體平台進行優化和迭代。在訓練軟體平台方面，公司圍繞訓練生態建設、模型適配與性能優化、低精度訓練及訓練工具等方向，持續推進訓練軟件棧的研發與完善。在大模型訓練適配能力、訓練效率和系統穩定性等方面取得階段性進展。

精華 FAQ

  • 寒武紀擬為11個團隊招募軟體人才，涵蓋驅動團隊、編譯器團隊、高性能通信團隊、計算庫團隊，以及深度學習框架與生態組件、推理與訓練解決方案等方向。

  • 因為AI晶片競爭不只看硬體性能，軟體生態才是長期壁壘。寒武紀此舉被視為補強底層系統與開發者工具，朝建立類似CUDA的生態體系邁進。

  • 半年報顯示，寒武紀已優化基礎系統軟體平台，並持續推進訓練生態、模型適配、性能優化、低精度訓練與工具研發，在訓練效率和穩定性上取得階段性進展。

輝達

上一則

Nscale砸35億美元部署10萬顆Nvidia晶片 還可能加碼至60億

下一則

想投資馬斯克隧道公司？出錢之外還要幫找人才、引見官員

延伸閱讀

網易3D DRAM布局報捷 威脅三星、SK海力士

網易3D DRAM布局報捷 威脅三星、SK海力士
產業升級 中國成功研製200項AI關鍵標準

產業升級 中國成功研製200項AI關鍵標準
AI跑太快、人類還沒準備好 蓋茲發12頁長文 五大警告一次看

AI跑太快、人類還沒準備好 蓋茲發12頁長文 五大警告一次看
華為投標埃及算力中心專案 華府擬競標抗衡

華為投標埃及算力中心專案 華府擬競標抗衡

熱門新聞

巴菲特主導波克夏大舉投資Alphabet，但這筆100億美元的押注目前出現小幅帳面虧損。(美聯社)

巴菲特96歲生日前「住套房」 押注的Alphabet市值蒸發7000億元

2026-08-27 22:18
圖為馬斯克xAI公司位於田納西州的一座設施，內有Colossus的大型超級電腦。目前這類設施依靠電池儲能系統與燃氣渦輪構成的離網電廠供電。（路透）

不想等了 馬斯克破解AI缺電就自製渦輪葉片 最快提前18個月

2026-08-31 18:09
美國聯準會主席華許。（美聯社）

華許傑克森洞演講5要點一次看

2026-08-28 11:05
日本豐田汽車公司計劃於明年秋季在中國生產下一代電動汽車。(歐新社)

豐田將在中國生產下一代電動汽車 新車型是這一款

2026-08-28 18:41
牛肉價格是美國人非常關心的議題，圖為芝加哥一處超市販售的牛肉。（美聯社）

司法部擴大調查牛肉價格 鎖定沃爾瑪、好市多、亞馬遜等八家業者

2026-09-02 08:00
波克夏董事長巴菲特。 （美聯社）

AI襲來 巴菲特的價值投資還管用嗎？ 他警告這類股票恐重傷

2026-08-29 07:10

超人氣

更多 >
夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」

夫婦以郵輪為家3年「每日花費約66元」
蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光

蔣得立赴美交換遭檢舉詐欺 美國務院回應 蔣萬安反應曝光
別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣

別再不好意思開口 心理學家揭成功人士都有一個共同習慣
曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見

曾以為是第二個家 日本對外國人愈來愈嚴 長居者開始想說再見
習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？

習近平下機緊握妻的手被作文章 央視剪掉畫面幫倒忙？