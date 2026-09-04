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蘋果首推折疊機 中企大啖商機

記者謝守真／綜合報導
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蘋果首款折疊手機將亮相，中國供應鏈深度參與，藍思科技供應超薄柔性玻璃（UTG）。...
蘋果首款折疊手機將亮相，中國供應鏈深度參與，藍思科技供應超薄柔性玻璃（UTG）。（取自財經網）

蘋果首款折疊手機預計將於美國時間9日秋季發表會亮相。中國市場研究機構CINNO Research指出，中國折疊螢幕產業鏈包括藍思科技、宜安科技、精研科技等多家企業，已參與蘋果折疊手機超薄柔性玻璃（UTG）、鉸鏈精密結構件等零組件供應。

第一財經報導，CINNO Research首席分析師周華表示，蘋果折疊手機整機組裝主要由富士康承接，首批機型由三星顯示獨家供應面板，UTG則以藍思科技為主要供應商。鉸鏈方面，總成一級供應商以安費諾和新日興為主，中國企業主要以二級零部件供應商形式參與，其中宜安科技負責液態金屬鉸鏈主軸供應，精研科技供應金屬注射成型（MIM）精密零組件加工。

周華稱，整體來看，中國企業已深度嵌入蘋果折疊螢幕供應鏈，但核心環節仍以二級配套角色為主。截至目前蘋果尚未正式發布折疊手機，最終供貨情況仍以蘋果官方發布及實際量產進度為準。

相關上市公司近期透露項目進展。藍思科技表示，今年下半年開始，在大客戶折疊機項目上供應UTG玻璃、CPI膜、UTG玻璃支撐板、3D玻璃蓋板等產品，目前已進入大批量交付階段。

宜安科技指出，公司與安費諾業務合作穩定，相關產品生產交付全流程運行平穩。領益智造則稱，向北美大客戶供應新一代終端產品核心精密件，包括鉸鏈精密結構件、螢幕支撐板等，相關折疊螢幕項目正推進量產及交付。

精研科技在2026年半年報提及，公司折疊螢幕業務主要包括轉軸用MIM零件及折疊螢幕鉸鏈組件；對於是否為蘋果折疊手機提供配件，公司5月稱不方便對具體客戶產品進行說明。

報導稱，與直立手機不同，折疊手機的結構件製程複雜，推高單品附加值，甚至是直板機部件的數倍，宜安科技、領益智造、精研科技等企業正進行擴產。

群智諮詢預測，2026年全球折疊手機銷量約2400萬台，年增約25%，其中蘋果折疊手機全球銷量約700萬至800萬台；2027年全球折疊手機出貨量有機會突破3000萬台。華為、小米等中國手機品牌則搶在蘋果之前，預計將於7日發表折疊手機新品。

精華 FAQ

  • 目前中國企業多以二級零部件供應商角色切入，主要參與UTG超薄柔性玻璃、液態金屬鉸鏈主軸、MIM精密零組件等製程，核心組裝與部分關鍵總成仍由國際大廠主導。

  • 報導指出，藍思科技供應UTG玻璃與相關蓋板，宜安科技負責液態金屬鉸鏈主軸，精研科技供應MIM精密零件；整機組裝則由富士康承接，三星顯示供應首批面板。

  • 折疊手機結構件製程更複雜、單品附加值更高，部分零組件價值甚至是直板機的數倍，因此藍思科技、宜安科技、領益智造與精研科技等公司正積極擴充產能。

三星 富士康

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