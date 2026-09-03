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中國車企銷量回暖 比亞迪跑第1 上汽、奇瑞分居二、三名

記者謝守真／綜合報導
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中國車企8月銷量陸續出爐，比亞迪以44.02萬輛穩居第一。（新華社）
中國車企8月銷量陸續出爐，比亞迪以44.02萬輛穩居第一。（新華社）

中國車企8月銷量陸續出爐，迎來一波回暖。其中，比亞迪以44.02萬輛穩居第一，上汽集團、奇瑞、吉利、長安銷量也均超過20萬輛；造車新勢力方面，零跑汽車銷售10.31萬輛，再創歷史新高，年增80.7%，連續兩個月突破10萬輛，持續領跑新勢力。

綜合IT之家、證券時報報導，比亞迪8月憑藉44.02萬輛的銷售成績繼續穩居第一，年增17.8%，主因海外市場銷量大增134.6%至18.87萬輛，再創歷史新高，海外銷量占比高達42%，累計今年前八個月銷售266.8萬輛，年減6.8%，其中，海外累計銷售115.79萬輛，年增67%，抵銷國內市場衰退的衝擊。

上汽集團則以35.70萬輛位居第二，其中新能源汽車銷量19.08萬輛，年增47.06%；出口及海外基地銷量13.92萬輛，年增57.67%。而奇瑞（28.01萬輛）、吉利（27.01萬輛）、長安（21.88萬輛）也持續躋身「20萬輛俱樂部」之列。

至於造車新勢力，零跑8月全球交付10.31萬輛，年增80.7%，連續兩個月站上10萬輛大關，蟬聯新勢力銷售冠軍。零跑表示，公司自主掌握65%整車成本相關核心零部件，並建成18座零部件自有工廠，平台通用化率達90%。

其他新勢力仍多集中在3萬輛陣營，小鵬8月交付3.91萬輛，年增4%；理想3.77萬輛，年增32.1%；極氪3.7萬輛，年增109.8%；蔚來3.58萬輛，年增14.5%；小米汽車則連續五個月維持3萬輛以上。

中國乘聯會負責人崔東樹認為，8月車市處於底部蓄力修復階段，隨著各項穩消費政策逐步落地，疊加基數改善，產業進入價值驅動、結構優化的成熟發展階段，為傳統車市旺季「金九銀十」行情鋪墊蓄力。

第一財經報導，中國乘聯會此前預測，8月狹義乘用車零售約158萬輛，年減幅仍超過20%；新能源零售量約104萬輛，滲透率可達65.8%。目前消費預期與基本面並未出現明顯改善，市場仍處於年減逾20%的低位運行，真正的車市旺季尚未到來。

乘聯會指出，8月並非傳統旺季，加上高溫、颱風等極端天氣影響，終端總量仍處低位，但市場修復動能正逐步積聚。

精華 FAQ

  • 比亞迪8月銷售44.02萬輛、年增17.8%，主因海外市場銷量暴增134.6%至18.87萬輛，海外占比達42%，有效抵銷國內市場走弱的影響。

  • 上汽集團、奇瑞、吉利與長安8月銷量分別為35.70萬、28.01萬、27.01萬與21.88萬輛，皆站上20萬輛門檻，顯示主流車企銷售正在同步回升。

  • 零跑汽車8月交付10.31萬輛、年增80.7%，連續2個月破10萬輛居新勢力第一；乘聯會認為8月仍處底部修復期，後續有望受政策與金九銀十帶動。

比亞迪

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