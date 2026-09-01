「新新三樣」崛起？滙豐：中國已成全球創新與科技重要推動力

滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示，機器人、人工智慧及創新藥「新新三樣」已成為中國出口新名片。(新華社)

滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建表示，機器人、人工智慧 及創新藥「新新三樣」已成為中國出口新名片。滙豐研究顯示，今年第一季中國大陸及香港 合計占全球AI相關出口三成。

香港經濟日報報導，滙豐本周在深圳舉辦第十三屆「中國研討會」，共同探討宏觀經濟趨勢，以及人工智慧、生物製藥等領域的中國市場投資機遇。

滙豐亞洲及中東地區聯席行政總裁廖宜建在致辭時表示，中國已成為全球創新與科技的重要推動力量，機械人、人工智慧及創新藥「新新三樣」已成為中國出口新名片。尤其是中國的人工智慧基礎設施供應鏈，將為全球企業和投資者創造增長新機遇。

廖宜建稱，今年第一季度，以價值計算，中國大陸和香港共佔全球人工智慧相關出口的三成；目前全球前九大模型的詞元（token）使用量當中，中國模型的佔比超過八成，預期未來幾年全球人工智慧的投資仍將保持強勁勢頭。

他預期，以中國為主要代表的亞洲市場將繼續成為全球人工智慧出口的核心地區，而「詞元出海」更有望成為中國數位服務貿易的全新增長點。

中國科技部部長陰和俊今年7月指出，被媒體稱為「新新三樣」的人工智慧、機器人、創新藥正迅猛發展，有望形成新的支柱產業。此後中國官媒也開始密集以「新新三樣」描述新一波出口及產業升級方向。

從「舊三樣」的服裝、家具、家電，到「新三樣」的電動車、鋰電池、太陽能光電產品，這些產業因具備強大供應能力及價格優勢，得以大量出口海外。不過，隨著「新三樣」出口快速擴張，近年也面臨產能過剩、政府補貼及不公平競爭等質疑，歐美等主要市場陸續祭出反補貼、反傾銷調查及加徵關稅等措施。