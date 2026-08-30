純晶圓代工 台積電穩居全球第一

最新報告指出，受到人工智慧（AI）晶片需求大幅增加的帶動，全球只生產晶片，且不設計也不銷售自家產品的純晶圓代工市場，今年第2季較2025年同期大幅成長29%。台積電 市占穩居全球第一。

根據研調機構Counterpoint Research發布的報告，台積電連續第二個季度的市占率為73%，得益於2奈米製程量產、3奈米產能爬坡，以及8奈米與12奈米成熟製程還有先進封裝的供應吃緊。

排在第二的是南韓 的三星 晶圓代工部門，第2季市占率為7%，和第1季相比也沒什麼變化。三星的一大目標仍在於改善SF2的良率。然而，來自SF4/SF5的需求，也是除了上半年晶圓代工價格上漲之外、驅動營收成長的重要因素。

中國的中芯國際市占5%，名列第三，主要受惠於強勁的國內需求和海外訂單激增，該公司第2季營收也因此創新高。

台灣的聯電以4%的市占率緊追其後，而總部位於美國的格芯則以3%落居第五。

展望未來，Counterpoint Research預計在2026年下半年晶圓代工廠平均售價持續上漲的情況下，純晶圓代工的產能利用率將維持在相對較高的水準。

另外，資深半導體產業評論家陸行之29日發文，談論台積電2027年資本支出暴增至1000億美元以上會帶來哪些影響。

陸行之提到， 2027年不同於2026年，2026年除了資本支出年增超過50%達620億美元外，台積電還能靠著提升12個百分點的產能利用率到96%及年底到100%來增加出貨及營收，但2027年無法繼續提升舊廠的產能利用率。

他認為，台積電為了應付客戶龐大需求，必須額外增加至少20%以上的晶圓代工產能及10%以上的技術疊代電晶體/晶體管增量產能，所以預期其2027年資本支出年增可能將再度超過50%，攀抵930億美元，甚至不排除年增超過60%達1,000億美元以上，遠超過彭博訪調分析師預期的年增35%達738億美元。

陸行之認為，整體來說，設備商都會受惠，但認為前端設備更好，因為後段設備之前一直在加，增量不明顯，前段設備加的是最先進製程，大多靠拉升產能利用率，現在產能利用率到頂，要加最先進製程，還有加3奈米額外產能。