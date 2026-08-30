我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

44歲小威重返美網 約克維奇：我也希望自己打到2028奧運

大峽谷暴洪急撤數十人 20多人疑似失聯

純晶圓代工 台積電穩居全球第一

編譯林奇賢／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

最新報告指出，受到人工智慧（AI）晶片需求大幅增加的帶動，全球只生產晶片，且不設計也不銷售自家產品的純晶圓代工市場，今年第2季較2025年同期大幅成長29%。台積電市占穩居全球第一。

根據研調機構Counterpoint Research發布的報告，台積電連續第二個季度的市占率為73%，得益於2奈米製程量產、3奈米產能爬坡，以及8奈米與12奈米成熟製程還有先進封裝的供應吃緊。

排在第二的是南韓三星晶圓代工部門，第2季市占率為7%，和第1季相比也沒什麼變化。三星的一大目標仍在於改善SF2的良率。然而，來自SF4/SF5的需求，也是除了上半年晶圓代工價格上漲之外、驅動營收成長的重要因素。

中國的中芯國際市占5%，名列第三，主要受惠於強勁的國內需求和海外訂單激增，該公司第2季營收也因此創新高。

台灣的聯電以4%的市占率緊追其後，而總部位於美國的格芯則以3%落居第五。

展望未來，Counterpoint Research預計在2026年下半年晶圓代工廠平均售價持續上漲的情況下，純晶圓代工的產能利用率將維持在相對較高的水準。

另外，資深半導體產業評論家陸行之29日發文，談論台積電2027年資本支出暴增至1000億美元以上會帶來哪些影響。

陸行之提到， 2027年不同於2026年，2026年除了資本支出年增超過50%達620億美元外，台積電還能靠著提升12個百分點的產能利用率到96%及年底到100%來增加出貨及營收，但2027年無法繼續提升舊廠的產能利用率。

他認為，台積電為了應付客戶龐大需求，必須額外增加至少20%以上的晶圓代工產能及10%以上的技術疊代電晶體/晶體管增量產能，所以預期其2027年資本支出年增可能將再度超過50%，攀抵930億美元，甚至不排除年增超過60%達1,000億美元以上，遠超過彭博訪調分析師預期的年增35%達738億美元。

陸行之認為，整體來說，設備商都會受惠，但認為前端設備更好，因為後段設備之前一直在加，增量不明顯，前段設備加的是最先進製程，大多靠拉升產能利用率，現在產能利用率到頂，要加最先進製程，還有加3奈米額外產能。

精華 FAQ

  • 主要受人工智慧AI晶片需求大幅增加帶動，讓只生產晶片、不設計也不銷售自家產品的純晶圓代工市場，第2季較去年同期成長29%，整體景氣明顯轉強。

  • 台積電連續第2季市占率維持73%，穩居全球第一。成長動能來自2奈米量產、3奈米產能爬坡，以及8奈米、12奈米成熟製程與先進封裝供應吃緊。

  • 陸行之認為，2027年台積電無法再靠提升舊廠利用率擴增出貨，為滿足客戶需求，資本支出可能年增50%以上至930億美元，甚至突破1,000億美元。

台積電 三星 南韓

上一則

全棧AI第一股 百度9月1日完成雙重上市

延伸閱讀

A14估後年生產 台積埃米世代完勝三星

A14估後年生產 台積埃米世代完勝三星
中芯迎拉貨潮 Q2晶圓售價增5.7% Q3喊漲

中芯迎拉貨潮 Q2晶圓售價增5.7% Q3喊漲
中國先進製程自給率 10年料增至66%

中國先進製程自給率 10年料增至66%
3大優勢助攻 台積美國廠今年獲利衝高

3大優勢助攻 台積美國廠今年獲利衝高

熱門新聞

巴菲特主導波克夏大舉投資Alphabet，但這筆100億美元的押注目前出現小幅帳面虧損。(美聯社)

巴菲特96歲生日前「住套房」 押注的Alphabet市值蒸發7000億元

2026-08-27 22:18
美國眾議院議員裴洛西與夫婿保羅。（美聯社）

國會女股神裴洛西出手了 砸約260萬元鎖定這檔AI概念股

2026-08-24 23:03
柴油與肥料成本飆漲，加上極端氣候打擊收成，美國農民面臨40年來最嚴重財務危機。示意圖。（路透）

美農民慘兮兮 今明兩年恐都賺不到錢 九大作物種植戶估虧630億美元

2026-08-25 04:31
美國聯準會主席華許。（美聯社）

華許傑克森洞演講5要點一次看

2026-08-28 11:05
聯準會（Fed）主席華許。（美聯社）

Fed華許周五演講 專家：市場如果聽到這些會大漲

2026-08-25 09:38
日本豐田汽車公司計劃於明年秋季在中國生產下一代電動汽車。(歐新社)

豐田將在中國生產下一代電動汽車 新車型是這一款

2026-08-28 18:41

超人氣

更多 >
對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力
網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂

網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂
不合群但智商超群 3星座「不走尋常路」成為人生贏家

不合群但智商超群 3星座「不走尋常路」成為人生贏家
華女長途旅行剛回美 馬上衝好市多買這款「寶藏產品」

華女長途旅行剛回美 馬上衝好市多買這款「寶藏產品」
新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高

新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高