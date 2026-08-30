我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

44歲小威重返美網 約克維奇：我也希望自己打到2028奧運

大峽谷暴洪急撤數十人 20多人疑似失聯

全棧AI第一股 百度9月1日完成雙重上市

記者林宸誼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
一半營收已來自AI業務的百度，9月1日起，將於香港聯交所及那斯達克雙重主要上市。...
一半營收已來自AI業務的百度，9月1日起，將於香港聯交所及那斯達克雙重主要上市。 (路透)

一半營收已來自AI業務的百度，9月1日起，將於香港聯交所及那斯達克雙重主要上市。屆時將成為兩地市場少有完整走完「晶片、雲、大模型、AI應用、自動駕駛」全鏈條的科技企業，也贏得「全棧AI第一股」稱號。

界面新聞報導，百度的「雙重主要上市」，代表香港升級成和那斯達克平級的主要上市地點，兩邊獨立監管，地位對等。

百度CFO何海建曾表示，「雙重主要上市」可以擴大投資者基礎、提升股票流動性，讓亞洲投資者，尤其是中國投資者，可以更好看懂「AI優先」的百度。按照現有規則推算，完成雙重主要上市之後，百度最快9月7日當周就可納入港股通。屆時，來自中國的南向資金可以直接交易百度港股。

過往已經有阿里、網易一共12家中概企業完成雙重主要上市並且納入港股通。歷史數據顯示，這些公司納入港股通之後30天，平均迎來15%到20%的南向資金增持。

2022年以來，由第二上市轉換為雙重主要上市的中國互聯網公司包括嗶哩嗶哩、阿里巴巴、網易。納入港股通的首個交易日均上漲，收盤最大漲幅10.66%。摩根士丹利先前計算阿里巴巴納入港股通之後，半年迎來約120億美元資金流入。

大量更懂中國AI產業鏈的中國資金進場，會直接改變市場給百度的定價。過去很長一段時間，海外資本市場習慣用「互聯網廣告公司」給百度估值，但百度業務早就不是只有搜尋廣告，旗下AI晶片公司崑崙芯近日傳出正規畫赴香港股市上市，目標估值約 500 億美元，文心大模型提供模型能力，蘿蔔快跑則為無人駕駛出行。

百度財報已可以看到AI落地結果。

精華 FAQ

  • 百度將自9月1日起在香港聯交所及那斯達克雙重主要上市，香港地位與美股平級，兩地獨立監管，代表公司資本市場布局進一步升級。

  • 因為百度已打通晶片、雲、大模型、AI應用到自動駕駛的完整鏈條，旗下崑崙芯、文心大模型與蘿蔔快跑都已形成可見的AI商業化成果。

  • 完成後最快9月7日當周可納入港股通，南向資金可直接交易百度港股。歷史上同類公司納入後常獲資金增持，並可能推動市場重新評估其AI價值。

百度 那斯達克 香港

上一則

華許點燃9月升息押注 債券投資人仍不買帳

下一則

純晶圓代工 台積電穩居全球第一

延伸閱讀

DeepSeek API大漲價後 23日起推出「周末優惠」

DeepSeek API大漲價後 23日起推出「周末優惠」
Shein香港IPO估值大砍7成 分析人士：已錯過最佳時機

Shein香港IPO估值大砍7成 分析人士：已錯過最佳時機
傳奇投資家朱肯米勒加碼台積電成第二大持股 重返中概股

傳奇投資家朱肯米勒加碼台積電成第二大持股 重返中概股
巨資投入AI難變現 阿里Q2淨利劇減76%

巨資投入AI難變現 阿里Q2淨利劇減76%

熱門新聞

巴菲特主導波克夏大舉投資Alphabet，但這筆100億美元的押注目前出現小幅帳面虧損。(美聯社)

巴菲特96歲生日前「住套房」 押注的Alphabet市值蒸發7000億元

2026-08-27 22:18
美國眾議院議員裴洛西與夫婿保羅。（美聯社）

國會女股神裴洛西出手了 砸約260萬元鎖定這檔AI概念股

2026-08-24 23:03
柴油與肥料成本飆漲，加上極端氣候打擊收成，美國農民面臨40年來最嚴重財務危機。示意圖。（路透）

美農民慘兮兮 今明兩年恐都賺不到錢 九大作物種植戶估虧630億美元

2026-08-25 04:31
美國聯準會主席華許。（美聯社）

華許傑克森洞演講5要點一次看

2026-08-28 11:05
聯準會（Fed）主席華許。（美聯社）

Fed華許周五演講 專家：市場如果聽到這些會大漲

2026-08-25 09:38
日本豐田汽車公司計劃於明年秋季在中國生產下一代電動汽車。(歐新社)

豐田將在中國生產下一代電動汽車 新車型是這一款

2026-08-28 18:41

超人氣

更多 >
對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力

對台動武添變數？華郵：習近平1舉動 短期內限制大規模衝突能力
網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂

網票選「最帥男星」洗牌 肖戰、張凌赫全輸 27歲他登頂
不合群但智商超群 3星座「不走尋常路」成為人生贏家

不合群但智商超群 3星座「不走尋常路」成為人生贏家
華女長途旅行剛回美 馬上衝好市多買這款「寶藏產品」

華女長途旅行剛回美 馬上衝好市多買這款「寶藏產品」
新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高

新研究：乾洗店附近居民 罹帕金森氏症機率較高