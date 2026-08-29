Shein赴港IPO背後 路透：從「新加坡漂白」轉向擁抱中國背景

中國跨境電商巨頭Shein即將於本週正式在港交所上市。路透引述消息人士分析，Shein近年重新強調與中國的連結，並承諾擴大在中投資，最終取得赴港上市批准。(美聯社)

中國跨境電商巨頭Shein 即將於本週正式在港交所上市。路透引述消息人士報導，Shein近年重新強調與中國的連結，並承諾擴大在中投資，以取得赴港上市批准。分析認為，在歐美監管與地緣政治壓力升高下，Shein過去淡化中國背景的全球化策略已難以為繼。

回顧Shein的上市之路，該公司在2021年底將總部遷往新加坡 ，並曾試圖在紐約和倫敦上市，但這兩次嘗試都未能取得中國官方批准。

報導引述消息人士，2025年上半年，Shein轉向香港 IPO，公司創辦人許仰天開始積極與中國官方建立關係，深入參與與監管部門及資本市場的溝通工作。此後，Shein在南京成立研發中心，一向鮮少公開露面的許仰天，也在今年2月對外喊話，將在廣東投資15億美元。

消息人士表示，Shein的相關舉措有助於說服中國官方相信，Shein本質上仍是一家中國企業，進而協助公司取得赴香港上市的批准。廣東省官員也傳出曾向中央政府宣傳Shein，強調該公司是重要雇主。

據報導，Shein與官方溝通時強調，並未在中國銷售旗下超低價商品、沒有參與中國電商平台之間激烈的「內捲式」競爭，反而主張，其海外業務能夠賺取美元，對中國經濟有所貢獻。

分析指出，Shein曾耗時數年要將自己塑造成全球化企業，除了將總部遷往新加坡之外，也大力宣傳在巴西及土耳其建立生產基地的計畫，並曾考慮投資歐洲或英國的工廠。

史丹佛大學法學教授Curtis Milhaupt分析，Shein曾試圖採取所謂的「新加坡漂白」方式，淡化自身中國背景，「但我認為這項策略失敗了，因為它與中國供應鏈的連結實在太過緊密」、「Shein發現自己已經別無選擇，只能重新擁抱中國背景」。

此外，Shein在歐美也面臨一連串涉及強迫勞動、不公平競爭及販售非法商品等議題所帶來的挫折及壓力。這些來自西方的壓力，一定程度上軟化了中國監管部門對Shein的態度在外部環境日益充滿敵意之際，北京如今將Shein視為值得扶持的「國家級代表企業」。

對觀察人士而言，SHEIN最終選擇在香港上市，是最合理的結果。香港城市大學法學教授林郁馨表示，企業身分以及地緣政治上的立場，正日益成為決定一家公司能在哪裡上市的重要因素。