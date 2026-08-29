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北京押注科技、不急救內需？ 研究：北京「長期布局」恐加劇K型分化

記者陳湘瑾／即時報導
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北京政策研究與顧問機構Trivium China指出，北京面對消費疲弱、房市低迷...
北京政策研究與顧問機構Trivium China指出，北京面對消費疲弱、房市低迷，仍未推出大規模需求面刺激，反而著眼長期推動先進技術向各產業擴散。這項策略恐使中國「K型」經濟分化延續。（中新社資料照）

北京政策研究與顧問機構Trivium China指出，北京面對消費疲弱、房市低迷，仍未推出大規模需求面刺激，反而著眼長期推動先進技術向各產業擴散。這項策略恐使中國「K型」經濟分化延續，並促使國內無法消化的過剩產能持續轉向出口，加劇海外市場競爭。

中國國家統計局17日公布最新數據顯示，1—7月份，社會消費品零售總額人民幣28兆7744億元，年增1.2%；7月份，社會消費品零售總額3兆9022億元，年增0.6%，與6月的年增1.0%相比，呈現放緩趨勢，也遠低於市場預測。

在內需持續偏弱之際，中國財政部近日也表示，官方正在繼續研究制訂財政金融協同的新政策和新舉措，並將於今年下半年推出。

北京政策研究與顧問機構Trivium China市場研究主管Dinny McMahon近日撰文提出，面對中國消費疲弱、房地產市場持續低迷，以及家庭信心低迷，決策者至今仍未推出真正的需求面刺激措施，原因是北京正在進行一場長期布局。

文章指出，從北京的角度來看，需求疲弱只是為了換取更大成果所付出的短期代價，打造一個先進技術滲透至每個產業的經濟體，從鋼鐵製造、物流到農業，藉此提高生產力，並鞏固中國位居科技前沿的地位。

這項策略帶來的後果十分明確。第一，中國經濟呈現的「K型」分化短期內不會自行修正，也就是AI及再生能源產業快速成長，而面向內需的產業停滯；第二，出口將持續大幅成長，因為對於中國國內經濟無法消化的過剩工業產能而言，出口自然成為主要去化管道。

文章提醒，這對任何在中國經營業務，或與中國有商業往來的企業，都具有重大影響。原先依照中國國內消費反彈進行規畫的企業，需要重新調整預期。在第三方市場與中國企業競爭的出口商，應預期競爭將更加激烈。而押注中國推出刺激措施、帶動中國股市反轉的投資人，也應重新思考。

精華 FAQ

  • Trivium China指出，北京認為內需疲弱只是短期代價，真正目標是推動先進技術滲透各產業，藉此提升生產力並鞏固科技競爭力，因此暫未把大規模刺激放在首位。

  • 第一，AI與再生能源等新興產業持續成長，但面向內需的產業仍停滯，K型分化難以自動修正；第二，國內消化不了的過剩產能會更多轉向出口，進一步壓縮海外市場空間。

  • 在中國經營或與中國往來的企業，不能再依賴內需回升來規畫；出口商要面對更激烈的中國競爭；而期待中國推出刺激措施、帶動股市反彈的投資人，也需重新評估預期。

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