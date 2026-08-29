史坦普維持中國A+信評 展望穩定

史坦普全球評級28日公布，維持中國主權信用評級「A+」，評級展望維持「穩定」。中國財政部 對有關決定表示歡迎，稱結果反映國際市場肯定中國總體經濟韌性、財政運作穩健性及風險防控成效，並對中國高質量發展前景抱持信心。

至此，三大國際信評機構對中國的評級展望均為「穩定」。穆迪今年4月維持中國「A1」評級，並將展望由此前「負面」調整為「穩定」；惠譽 今年6月確認中國主權信用評級為「A」，展望維持「穩定」。

史坦普的報告指出，中國經濟未來一至兩年可能持續成長4%或以上，在大量戰略儲備及多元化投資支撐下，對能源供應危機及貿易摩擦仍具韌性；但由於房地產市場長期低迷及消費疲弱，內需可能持續偏弱，使未來一至兩年財政赤字維持高檔。

不過，史坦普指出，如果其認為中國政府在未來三到四年內將繼續實施規模遠超目前預期的財政刺激措施，有可能會下調評級。相反，如果中國財政整頓速度快於預期，使得政府淨債務持續以低於GDP 4％的速度增長，史坦普有可能會調高對中國的評級。

史坦普進一步提到，中國政策環境的透明度及可預測性有所下降，資訊流通受到更多限制。為減輕房地產及地方政府去槓桿帶來的壓力，當局持續推出經濟支持政策，也意味未來兩至三年財政赤字可能維持較高水準。

中國財政部表示，下半年，當局將實施更積極有為的宏觀政策，加大落實財政金融協同促進內需的一攬子措施，提升政策的前瞻性、針對性及協同性。