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反映原料成本 中國CCL龍頭今年7度漲價

記者林宸誼／綜合報導
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建滔積層板今年以來第七次漲價，幾乎每月漲價一次。（取材自尺度商業）
建滔積層板今年以來第七次漲價，幾乎每月漲價一次。（取材自尺度商業）

中國銅箔基板（CCL）龍頭建滔積層板28日再向客戶發出漲價通知，指稱受上游玻纖布、銅箔等核心原料供應日益吃緊、價格大幅上漲，自即日接單起調漲部分產品售價，漲幅為10％-20%。值得注意的是，這已經是建滔積層板自今年以來的第七次漲價，幾乎是每月漲價一次。

依據漲價通知，FR-4銅箔基板全系列調升10%，PP半固化片中7628（含）以上厚布調漲10%，7628以下薄布調幅更達20%。初步計算，僅FR-4銅箔基板今年累計漲幅便已超過100%。

銅箔基板是印刷電路板（PCB）的核心基材，建滔積層板身為全球銅箔基板大廠，報價動向對下游PCB及電子製造業具有指標意義。

對下游廠商而言，銅箔基板在PCB成本中占比較高，主要供應商密集調價將持續推升PCB廠的材料採購成本，後續恐進一步沿著產業鏈向消費電子、通訊設備、車用電子等終端製造環節傳導。

從調價節奏來看，建滔積層板自2025年起已連續發出十輪漲價通知，2026年以來調價更達七次。在上游原料供需格局未明顯改善前，產業鏈成本壓力仍將持續。

這波漲價潮已直接反映在建滔積層板財報上，8月24日公布的上半年業績顯示，營收達港幣149億元，年增55%，淨利為港幣28億元，年增209%。

建滔積層板指出，進入下半年，電子玻纖布供應短缺情況更趨嚴重，銅箔基板及其上游物料，包括電子玻纖紗、電子玻纖布及銅箔價格持續飆升，為公司帶來豐厚的紅利。

智通財經報導，建滔積層板主席張國華明確表示，未來兩年持續擴產，電子玻纖紗增15%、玻纖布增5%且明年再增10%、銅箔基板明年增10%；至2028年資本支出約港幣90億元，全靠自身盈利支持、無需外部融資。

此外，7月該公司獲利已達港幣11億元，估計第3季獲利差不多等於上半年總和，所以投資方面沒有問題。

張國華強調產量會隨行就市，認為未來的需求仍然很大，如需求仍然大於供應，便會漲價。

精華 FAQ

  • 本次漲價涵蓋FR-4銅箔基板與PP半固化片等產品，其中FR-4全系列調升10%，7628(含)以上厚布調漲10%，7628以下薄布調幅更達20%，顯示公司正把原料成本壓力明顯反映到售價上。

  • 主要原因是上游電子玻纖布、電子玻纖紗與銅箔供應持續吃緊，且價格大幅上漲，導致CCL成本明顯墊高。由於供需失衡未改善，公司幾乎維持每月漲價一次的節奏。

  • CCL是PCB核心材料，供應商連番調價將推升下游PCB廠採購成本，並可能傳導到消費電子、通訊設備與車用電子。另一方面，建滔積層板上半年營收年增55%、淨利年增209%，反映漲價已明顯帶動獲利。

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