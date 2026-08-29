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長鑫上半年營收暴增8倍 淨利776億元

財經新聞組／綜合報導
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中國DRAM一哥長鑫科技公布半年報，今年上半年營收1503億元（人民幣，下同），年增873%；歸屬於上市公司股東的淨利潤776億元（約115億美元），去年同期為虧損23億元，基本每股收益1.29元。其中，今年第2季淨利528億元，較第1季增長113%。

此前長鑫科技預計上半年營收介於1100至1200億元，淨利潤500至570億元。此次財報披露的營收和淨利數據，明顯超過此前預計。

長鑫表示，上半年全球DRAM市場供不應求，本期DRAM產品價格持續上漲及銷售數量大幅增加，公司產能利用率高位運行。展望下半年，全球DRAM產品供給緊缺格局將延續。

毛利率方面，今年上半年長鑫科技毛利率84.84%。從單季度來看，第2季毛利率為87.59%，年增74.68個百分點，季增8.44個百分點；第2季淨利率為74.91%，較去年同期上升88.57個百分點，較上季度上升9.92個百分點。

資料顯示，長鑫科技是中國規模最大的DRAM研發設計製造一體化企業，主營業務收入構成中，LPDDR系列占65.86%，DDR系列31.60%，其他產品及服務1.68%。據Counterpoint Research數據，按2026年第1季營收計算，長鑫科技全球市占率已增長至8%，位列全球DRAM市場第四。

值得注意的是，此前的招股書中，長鑫科技並未披露其產品陣列包含LPDDR6，但此次半年報有所提及，包括LPDDR6最高速率12800Mbps、晶片容量16GB、未來預計在移動設備和伺服器等領域應用。

長鑫科技還表示，公司研發的LPDDR6晶片性能較上一代LPDDR5X明顯躍升，該產品已向關鍵客戶送樣驗證，正加速推進量產。如果長鑫科技能推動今年下半年LPDDR6量產，有望成為全球最早量產LPDDR6的記憶體廠商之一。

截至8月28日收盤，長鑫科技股價報每股58.6元，累計上漲576.67%，總市值約3.978兆元。

精華 FAQ

  • 主要因全球DRAM市場供不應求，產品價格持續上漲，加上銷售數量大幅增加，使公司產能高位運行，帶動營收與獲利雙雙大幅優於原先預估。

  • 第2季淨利528億元，較第1季成長113%；毛利率達87.59%，年增74.68個百分點、季增8.44個百分點，淨利率也升至74.91%，顯示獲利能力顯著改善。

  • 公司主力仍以LPDDR與DDR系列為主，並首次在半年報提及LPDDR6，已向關鍵客戶送樣驗證並加速量產；依2026年第1季營收計算，全球市占率已升至8%，排名第4。

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