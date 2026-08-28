今年前7月 中國汽車業獲利率僅3.6%
中國乘聯分會秘書長崔東樹近日發文指出，2026年1-7月中國汽車行業營收6兆780億元（人民幣，下同），年增2.7％；利潤2162億元，年減20％；汽車行業利潤率僅3.6％，相對於下游工業企業6.5％的平均水準，汽車行業利潤率偏低。
2026年1-7月中國汽車生產1761萬輛，年減3％；新能源汽車生產895萬輛，年增10％，滲透率51％；燃油車生產867萬輛，年減14％。
若看7月單月表現，該行業營收8887億元，利潤僅209億元，單月利潤率降至2.4％。
中國汽車行業利潤率呈現逐年下行趨勢，2024年為4.3％，2025年降至4.1％，2026年1-7月進一步下探至3.6％。其中，純整車製造平均利潤率不到2％，遠低於鋰礦、動力電池、車規晶片等上游20％以上水準。
中國汽車行業1-7月營收增長2.7%，但成本增速達3.8%，成本漲幅明顯高於營收，直接擠壓利潤空間。
此外，2026年鋰礦、晶片價格大幅上漲，單車製造成本增加5000元至1.5萬元，部分高端車型成本漲幅達2萬元，車企無法將成本轉嫁給消費者，只能自行消化成本上漲壓力。
中國汽車產業產能嚴重過剩，上半年有130多個在售品牌、500多款新車，同質化嚴重，市場從增量競爭轉入存量博弈，車企只能靠爭奪現有市占維持生存。
同時，新能源、智慧駕駛相關研發需要巨額持續投入，但回報周期長，大量新車型快速迭代也進一步推高財務開支。
2026年1-7月中國汽車行業營收6兆780億元，年增2.7%，但利潤只有2162億元，年減20%，整體利潤率僅3.6%，明顯低於下游工業企業6.5%的平均水準。 主要因成本增速達3.8%，高於營收2.7%的增幅，加上鋰礦、晶片價格上漲，單車成本增加5000元至1.5萬元，企業難以轉嫁，只能自行吸收壓力。 產能過剩與同質化競爭讓市場轉入存量博弈，130多個品牌、500多款新車爭奪市占；同時新能源與智慧駕駛研發投入龐大、回收期長，也持續侵蝕獲利。
精華 FAQ
2026年1-7月中國汽車行業營收6兆780億元，年增2.7%，但利潤只有2162億元，年減20%，整體利潤率僅3.6%，明顯低於下游工業企業6.5%的平均水準。
主要因成本增速達3.8%，高於營收2.7%的增幅，加上鋰礦、晶片價格上漲，單車成本增加5000元至1.5萬元，企業難以轉嫁，只能自行吸收壓力。
產能過剩與同質化競爭讓市場轉入存量博弈，130多個品牌、500多款新車爭奪市占；同時新能源與智慧駕駛研發投入龐大、回收期長，也持續侵蝕獲利。
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