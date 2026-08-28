我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

孫宇晨長文曝揉奶被嫌棄、喊景甜「媽媽」 終止代孕因「問了Claude」

尼泊爾洪災增至469死、逾500外國人失蹤 當局拒絕海外救援隊進入

今年前7月 中國汽車業獲利率僅3.6%

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
乘聯分會秘書長崔東樹發文指出，汽車行業受上游擠壓的情况嚴重，今年首7個月汽車業利...
乘聯分會秘書長崔東樹發文指出，汽車行業受上游擠壓的情况嚴重，今年首7個月汽車業利潤按年下滑20%至2162億元人民幣，利潤率收窄1個百分點至3.6%。(新華社)

中國乘聯分會秘書長崔東樹近日發文指出，2026年1-7月中國汽車行業營收6兆780億元（人民幣，下同），年增2.7％；利潤2162億元，年減20％；汽車行業利潤率僅3.6％，相對於下游工業企業6.5％的平均水準，汽車行業利潤率偏低。

2026年1-7月中國汽車生產1761萬輛，年減3％；新能源汽車生產895萬輛，年增10％，滲透率51％；燃油車生產867萬輛，年減14％。

若看7月單月表現‌，該行業營收8887億元，利潤僅209億元，單月利潤率降至‌2.4％。

中國汽車行業利潤率呈現逐年下行趨勢，2024年為4.3％，2025年降至4.1％，2026年1-7月進一步下探至3.6％。其中，純整車製造平均利潤率不到2％，遠低於鋰礦、動力電池、車規晶片等上游20％以上水準。

中國汽車行業1-7月營收增長2.7%，但成本增速達3.8%，成本漲幅明顯高於營收，直接擠壓利潤空間。

此外，2026年鋰礦、晶片價格大幅上漲，單車製造成本增加5000元至1.5萬元，部分高端車型成本漲幅達2萬元，車企無法將成本轉嫁給消費者，只能自行消化成本上漲壓力。

中國汽車產業產能嚴重過剩‌，上半年有130多個在售品牌、500多款新車，同質化嚴重，市場從增量競爭轉入存量博弈，車企只能靠爭奪現有市占維持生存。

同時，新能源、智慧駕駛相關研發需要巨額持續投入，但回報周期長，大量新車型快速迭代也進一步推高財務開支。

精華 FAQ

  • 2026年1-7月中國汽車行業營收6兆780億元，年增2.7%，但利潤只有2162億元，年減20%，整體利潤率僅3.6%，明顯低於下游工業企業6.5%的平均水準。

  • 主要因成本增速達3.8%，高於營收2.7%的增幅，加上鋰礦、晶片價格上漲，單車成本增加5000元至1.5萬元，企業難以轉嫁，只能自行吸收壓力。

  • 產能過剩與同質化競爭讓市場轉入存量博弈，130多個品牌、500多款新車爭奪市占；同時新能源與智慧駕駛研發投入龐大、回收期長，也持續侵蝕獲利。

利率

上一則

「1美元商店」生意變好 中高收入者也愛買 透露1經濟警訊

下一則

iPhone18發表會 9月9日登場 首款折疊機、手表等同步上秀

延伸閱讀

內需疲弱 中車市7月銷量年減近21% 燃油車更大減41%

內需疲弱 中車市7月銷量年減近21% 燃油車更大減41%
蔚來：中國汽車業進入最殘酷決賽 未來2年是關鍵期

蔚來：中國汽車業進入最殘酷決賽 未來2年是關鍵期
蔚來李斌：中國車市進入「殘酷決賽」 未來3至5年定生死

蔚來李斌：中國車市進入「殘酷決賽」 未來3至5年定生死
小米第2季賺94.6億 季增99.9% 優於預期

小米第2季賺94.6億 季增99.9% 優於預期

熱門新聞

美國眾議院議員裴洛西與夫婿保羅。（美聯社）

國會女股神裴洛西出手了 砸約260萬元鎖定這檔AI概念股

2026-08-24 23:03
柴油與肥料成本飆漲，加上極端氣候打擊收成，美國農民面臨40年來最嚴重財務危機。示意圖。（路透）

美農民慘兮兮 今明兩年恐都賺不到錢 九大作物種植戶估虧630億美元

2026-08-25 04:31
巴菲特主導波克夏大舉投資Alphabet，但這筆100億美元的押注目前出現小幅帳面虧損。(美聯社)

巴菲特96歲生日前「住套房」 押注的Alphabet市值蒸發7000億元

2026-08-27 22:18
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

美國債破40兆美元 克魯曼提改善政府赤字解方：累進稅制

2026-08-20 11:57
美國財政部長貝森特。（路透）

貝森特擴大回購長債為YCC鋪路？專家：美元貶定了 除非Fed這麼做

2026-08-20 08:10
聯準會（Fed）主席華許。（美聯社）

Fed華許周五演講 專家：市場如果聽到這些會大漲

2026-08-25 09:38

超人氣

更多 >
安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋

安大略湖正式改名「美國湖」川普：現在只差1個海洋
紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班

紐約拉瓜地亞撞機2死6傷 FAA查出2管制員事故前提早下班
「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去

「快把我遣返」南加女當眾崩潰大哭 稱已活不下去
被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了

被批評不是正宗中餐？熊貓快餐創辦人夫婦回應了
「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻

「我是機長，要去醫院」洛城飛波士頓航班 現驚魂時刻