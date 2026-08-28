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中國先進製程自給率 10年料增至66%

記者陳湘瑾／綜合報導
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中國晶片產業在中國政府的大力支持和產業需求的刺激下，呈現爆發式增長的態勢。（中新...
中國晶片產業在中國政府的大力支持和產業需求的刺激下，呈現爆發式增長的態勢。（中新社）

高盛近期發布報告指出，中國7奈米及以下先進製程晶圓的自給率，將從2025年的8%迅速增長至2035年的66%。

高盛預計，在2025年至2035年的十年期間，中國7奈米及以下先進製程晶圓的供應量將以年均46%的高速成長，顯著高於同期17%的需求年均成長率。

其中，在生成式AI熱潮下，用於AI伺服器的先進晶圓需求年均增長率預估將達到42%。科技媒體芯智訊引述報告指出，預計到2035年，中國對先進製程晶圓的月需求量將達到61.9萬片，而本土供應量則有望增加至41萬片，屆時自給率將達66%。

這部分供給增長主要由中芯國際所推動，預計該公司2026年至2031年間，每年新增每月晶圓產能3萬至5萬片，良率預計從2026年的23%一路到2035年達75%。

AI運算需求將從訓練端轉移到推理端。以基準情境計算，2030年中國AI晶片TAM（總潛在市場）預計達6776億美元，推理需求達約4735億美元，約為訓練需求的2.3倍。其中，處理複雜的AI代理任務（Complex Agent Task）是最大的單一需求來源，基準情境下約占推理需求的90%。

高盛另外還將中國半導體產業2030年的資本支出預測提高至820億美元，相比一年前預測值大幅調升79%，主因生成式AI帶來強勁需求及中國半導體國產化進程的全面推進。

記憶體晶片方面，高盛預計，到2028年，長鑫存儲將能滿足中國約50%的DRAM需求和40%的HBM需求。

不過，因先進晶圓製造設備供應受限，長鑫存儲與全球記憶體晶片供應商之間仍存在約兩至三個世代的技術差距，這一技術差距不太可能明顯縮小。因此，相當一部分DRAM需求仍將依賴全球記憶體晶片供應商，三星電子和SK海力士在中國市場仍有相當大的機會。在晶圓製造設備市場方面，報告指出，中國本土設備商的營收占比將從2026年的31%成長至2028 年的38%。

精華 FAQ

  • 高盛認為，中國7奈米及以下先進製程晶圓自給率將由2025年的8%快速提升到2035年的66%，主要反映本土產能擴張與國產替代進程加速。

  • 報告指出，2025年至2035年間，中國先進晶圓供應量年均將成長46%，遠高於需求年均17%的增幅，顯示供給端在中芯等廠商擴產下明顯加速。

  • 高盛預估2030年中國AI晶片TAM達6776億美元，推理需求約為訓練的2.3倍；長鑫存儲到2028年可滿足約50% DRAM與40% HBM需求，但與國際供應商仍有2至3代差距。

高盛

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