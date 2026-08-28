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AI發力 中國工業利潤站高崗 7月年增11.2%

記者陳湘瑾／綜合報導
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中國國家統計局公布，今年7月規模以上工業企業利潤(工業利潤)年增11.2%。(新...
中國國家統計局公布，今年7月規模以上工業企業利潤(工業利潤)年增11.2%。(新華社)

中國國家統計局公布，今年7月規模以上工業企業利潤（工業利潤）年增11.2%，雖較6月年增15.1%有所放緩，但仍保持兩位數水平。分析師指出，這主要得益於全球AI熱潮持續發力，強力拉動中國工廠產量與科技企業獲利。

官方數據顯示，在工業品價格持續上漲的背景下，今年1-7月工業企業營收年增6.5%至80.92兆元（人民幣，下同），帶動規模以上工業企業利潤增長17.6%，達4兆5820億元。今年1-7月的利潤率達2023年以來歷史同期最高水準。

1-7月工業利潤表現亮眼，其中電子業利潤增長1.1倍，成為主要支撐。從行業來看，以算力晶片、記憶體晶片為代表的半導體行業利潤年增18.5倍，對電子業利潤增長貢獻率超過八成。光纖製造、光纜製造、通信系統設備製造行業利潤分別增長468.4%、62.6%、55%。

另一方面，部分傳統行業仍承壓。1-7月，汽車製造利潤下降20.4%，黑色金屬冶煉下降51.2%，非金屬礦物製品下降48.2%。知名經濟學家龐溟對第一財經表示，這些行業受制於需求不足、價格下行和產能過剩，拖累整體工業利潤。電力、熱力供應利潤亦下降8%，顯示能源成本與需求結構的矛盾。

中國國家統計局工業司首席統計師于衛寧解讀，隨著「人工智慧+」加快拓展、算力需求持續擴張，相關產品需求增加拉動價格上漲，帶動與人工智慧生產和應用相關的電子行業利潤高速增長。同時也要看到，中國國內供強需弱矛盾較為突出。下階段，要進一步擴大內需，統籌推進傳統產業升級、新興產業壯大和未來產業培育。

龐溟表示，7月工業利潤延續二位數增長，結構性亮點突出，但行業分化加劇，未來需透過擴大內需、推動產業升級來鞏固增長。展望下一階段，龐溟認為，整體工業經濟仍處於新動能壯大、舊動能承壓的轉換階段，利潤改善的可持續性仍依賴政策支持與市場需求修復。

路透引述澳盛銀行中國高級策略師邢兆鵬分析，儘管工業企業營收增長大致維持穩定，但投入成本上升壓縮利潤率，使企業利潤增速放緩。他並指出，原物料價格上漲對中游及下游製造商造成壓力。

精華 FAQ

  • 國家統計局數據顯示，7月規模以上工業企業利潤年增11.2%，雖低於6月的15.1%，但仍維持兩位數成長，顯示工業獲利仍有韌性。

  • AI相關需求大幅拉動電子業，其中半導體利潤年增18.5倍，對電子業貢獻率超過八成；光纖、光纜與通信設備製造也快速成長，成為主要支撐。

  • 汽車、黑色金屬冶煉與非金屬礦物製品利潤明顯下滑，主因是需求不足、價格下行與產能過剩；同時投入成本上升，也壓縮了中下游製造商的利潤空間。

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