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DeepSeek前7月營收躍增 衝上4.75億人民幣 有利第二輪融資

記者林宸誼／綜合報導
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有消息指出，今年前7個月，DeepSeek營收人民幣4.75億元（約7060萬美元），已經達到2025年全年水準的九倍。同期淨虧損收窄至約人民幣7.15億元（約1億美元），而去年全年虧損人民幣9.35億元（約1.3億美元）。隨著收入迅速增長，可能為DeepSeek正在進行的第二輪融資談判增加籌碼，也利於未來推進IPO。

美媒「The Information」報導，今年前七月，DeepSeek虧損約人民幣7.15億元，2025年全年虧損人民幣9.35億元；DeepSeek整體毛利率為44.6%，API業務毛利率更達到82.9%。

然而，DeepSeek目前收入規模仍遠低於Anthropic和OpenAI等美國AI模型開發商，但毛利率已達到較為健康的水準，關鍵原因是模型運行成本得到有效控制。DeepSeek透過提高AI基礎設施效率等方式，讓AI系統能夠用更少的晶片完成任務。

作為對比，OpenAI第1季營收57億美元毛利率39%；Anthropic 第2季營收115億美元，並預計2026年毛利率將從 2025 年的40%升至63%。

知情人士表示，DeepSeek仍在與現有投資者和潛在新投資者洽談第二輪融資，目標是募集人民幣500億元（約74.3億美元），對應目標估值人民幣5000億元（約743.1美億元）。

DeepSeek今年6月完成首輪融資，共募集人民幣500億元，第二輪融資隨即立馬啟動。DeepSeek已經聘請投資銀行，為明年在上海上市做準備。

DeepSeek的支出也在迅速增加。今年前7個月，在AI基礎設施方面投入約人民幣110億元（約16.3億美元），主要用於租用搭載AI晶片的伺服器，以及購買晶片和其他計算設備。2025年全年，DeepSeek在這方面的支出僅約人民幣12億元（約1.7億美元）。

精華 FAQ

  • 今年前7個月，DeepSeek營收達人民幣4.75億元，約7060萬美元；同期淨虧損約人民幣7.15億元，較去年全年人民幣9.35億元的虧損有所收斂，顯示財務表現正在改善。

  • 報導指出，DeepSeek整體毛利率為44.6%，API業務更達82.9%，主因是模型運行成本受到有效控制，並透過提升AI基礎設施效率，以更少晶片完成更多任務。

  • DeepSeek仍在與現有及潛在投資者洽談第二輪融資，目標募集人民幣500億元、估值人民幣5000億元，並已聘請投資銀行，為明年在上海上市做準備。

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